La société affiliée d'Elliott relance l'offre sur la société mère Citgo, selon des documents déposés au tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une société affiliée au fonds spéculatif Elliott Investment Management a augmenté son offre pour la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum à une valeur totale de 8,82 milliards de dollars, selon un document déposé au tribunal.

L'offre améliorée, soumise ces derniers jours alors que la concurrence pour le raffineur s'intensifie, comprend une disposition pour payer les détenteurs d'une obligation vénézuélienne clé en défaut, selon une lettre déposée mardi par l'un des créanciers de la vente aux enchères, Red Tree Investments.