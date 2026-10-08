La Slovaquie s'apprête à approuver la technologie de conduite autonome de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Slovaquie devrait approuver d’ici quelques jours le système "Full Self-Driving" (FSD) de Tesla

TSLA.O , a déclaré mercredi après-midi le ministre des Transports, Jozef Raz, dans une vidéo publiée sur LinkedIn. Cette décision ferait de la Slovaquie le neuvième pays de l’Union européenne à autoriser cette technologie d’aide à la conduite.

* "Les données montrent que ces voitures réduisent le taux d’accidents, et c’est exactement notre objectif", a-t-il déclaré.

* Raz a précisé que le ministère enverrait une lettre de reconnaissance aux Pays-Bas, dont l’autorité de régulation RDW a approuvé le système plus tôt cette année et fait office d’autorité de référence pour Tesla dans le cadre du processus d’homologation en Europe.

* "Une fois cette lettre remise, le système FSD sera également disponible ici. Mais n’oubliez pas: c’est toujours vous qui êtes au volant, et c’est vous qui êtes responsable de la voiture. Nous faisons cela pour vous", a déclaré Raz dans la vidéo.

* Les commentaires du ministre interviennent peu après la publication d’un article de Reuters qui détaillait comment Tesla avait mené une campagne de pression pour obtenir l’homologation du FSD en Europe, en présentant les régulateurs comme des obstacles à une technologie qui, selon l’entreprise, améliore la sécurité routière.

* Plusieurs pays européens, dont la République tchèque , la Slovénie et le Danemark , ont approuvé l’utilisation du système au cours de l’année.

* Un vote à l'échelle de l'UE sur le FSD pourrait avoir lieu dès le mois de décembre .