La série télévisée “Ride or Die” s'appuie sur la complicité d'un duo de femmes pour créer une comédie d'action sur la route

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hanna Rantala

La nouvelle série télévisée d’Octavia Spencer et Hannah Waddingham, “Ride or Die”, mêle action, comédie et un duo d’amies “unique”, affirment les deux actrices, qui en sont également les productrices exécutives.

La série met en scène deux amies de longue date: Debbie Claybourne, l’épouse américaine d’un parlementaire britannique incarnée par Octavia Spencer, et Judith Burton, interprétée par Hannah Waddingham. Leur relation est mise à rude épreuve lorsque l’on découvre que Judith est en réalité une tueuse à gages internationale de haut vol.

Lorsque leur vie à Londres est bouleversée, le duo doit faire front commun pour se lancer dans un road trip européen semé d’embûches.

“C’est un mélange de Bourne, de Bond, de comédie et de tout ça à la fois, mais cette amitié… le fait qu’il s’agisse de deux femmes dans la cinquantaine, vous savez, on ne voit pas ça très souvent”, a déclaré Waddingham, 51 ans, lors de la première de la série à Londres lundi.

“C’est tout à fait unique. Je suis ravie d’être une femme d’un certain âge et d’avoir ce genre d’opportunités”, a ajouté Spencer, 56 ans. “J’ai vraiment hâte que le monde entier découvre Hannah et moi dans un contexte complètement inattendu.”

Cette série de huit épisodes est l’œuvre de la comédienne, scénariste et interprète Tessa Coates, qui s’est donné pour mission de créer une série à grande échelle mettant en scène une tueuse à gages dont le point d’ancrage est sa meilleure amie, plutôt qu’un mari ou un enfant.

“C’est un projet d’envergure. Nous l’avons tourné à Prague pendant neuf mois et nous avons en quelque sorte réalisé huit films. La série comporte des scènes d’action à grande échelle”, a déclaré Coates.

Le trio a indiqué que la série avait déclenché une guerre d’enchères lorsqu’ils l’ont présentée aux plateformes de streaming lors d’un appel Zoom.

“Il y a un énorme engouement pour ce genre de série, et pourtant elles sont si souvent mises de côté”, a déclaré Tessa Coates. “Dès qu’on parle de “femmes”, les gens lèvent immédiatement le pied et disent que ça n’a pas d’importance, mais ça en a bel et bien.”

“C’était fou parce qu’il y avait une guerre d’enchères dans la salle, ce qui est vraiment du jamais vu; on se pinçait tous pour y croire quand ils disaient: “Oh, on aimerait bien se lancer là-dedans””, se souvient Waddingham. “Je pense que c’est parce que c’est à la fois de l’action à haute tension, de la comédie à haute tension et du drame à haute tension, le tout réuni, et au cœur de tout cela, Octavia et moi avons constamment essayé d’ancrer le projet et de le relier à la réalité grâce à notre amitié.”

“Ride or Die”, dans lequel Bill Nighy incarne le directeur de l’agence pour laquelle travaille Judith, sera disponible en streaming sur Prime Video à partir du 15 juillet.