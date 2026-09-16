La série « Monsters » de Netflix explore le mystère de Lizzie Borden dans une première saison centrée sur une femme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Borden a été jugé et acquitté des meurtres à la hache de son père et de sa belle-mère, commis en 1892

* Les saisons précédentes de Netflix étaient consacrées à Jeffrey Dahmer et à d’autres hommes

par Danielle Broadway

Ella Beatty estime que son interprétation de Lizzie Borden dans « Monster: The Lizzie Borden Story », le premier volet de la série anthologique « Monsters » consacré à une femme, marque un nouveau tournant pour cette série biographique policière de Netflix.

« C’est un tout nouveau chapitre pour la série », a déclaré l’actrice américaine lors d’une interview, ajoutant que les créateurs de l’anthologie, Ryan Murphy et Ian Brennan, étaient très enthousiastes à l’idée d’explorer l’histoire d’une femme accusée de meurtre.

La série met en scène des affaires d’homicide très médiatisées de l’histoire américaine, chaque saison étant consacrée à un meurtrier différent. Les épisodes précédents ont notamment retracé les histoires de Jeffrey Dahmer, d’Ed Gein, ainsi que de Lyle et Erik Menendez.

« Monster: The Lizzie Borden Story », dont la diffusion commence ce jeudi, retrace le parcours de Lizzie Borden, qui a été jugée puis acquittée pour les meurtres à la hache, commis en 1892, de son père, Andrew Borden, interprété par Charlie Hunnam, et de sa belle-mère, Abby Borden, incarnée par Rebecca Hall.

Cette affaire s’est ancrée dans la culture américaine à travers une comptine populaire et d’innombrables adaptations dans la musique, la radio, le cinéma, le théâtre et la télévision. Pourtant, une grande partie de ce qui s’est passé au sein de la maison des Borden reste encore inconnue.

« Je savais qu'elle était une figure presque mythologique de l'histoire américaine, et je connaissais la comptine », a déclaré Rebecca Hall, une actrice anglaise.

« Je ne savais pas qu’elle n’avait pas été condamnée. Je ne savais pas qu’il y avait tout ce mystère autour des détails de ce qui s’était passé, mais c’est presque une figure folklorique », a-t-elle ajouté.

Pour le réalisateur Max Winkler, ces questions sans réponse ont été l’occasion d’explorer les contraintes imposées aux femmes dans les années 1890.

« On est essentiellement traitée comme un bien, et le meilleur rôle qui vous est réservé est de vous marier et d’avoir autant d’enfants que possible », a déclaré Winkler.

« Lizzie ne peut pas se marier. Elle ne trouve personne pour l’épouser. »

Il a expliqué que la frustration et la déception perçues autour de la place de Lizzie dans la société sont devenues un moyen d’examiner la « rage féminine » et ce qui peut pousser les gens vers la violence lorsqu’ils ne parviennent pas à rentrer dans le moule attendu.

Winkler souhaite que le public comprenne que la série ne part pas du principe que quiconque naît mauvais.

« À mesure que l’on en apprend davantage sur les personnages et sur les tensions qui les poussent à craquer, on se rend compte que n’importe qui peut tuer n’importe qui », a-t-il déclaré.

« Tout dépend de ce pour quoi on est prêt à tuer, ou de ce qui ne nous laisse pas d’autre choix, et cette série ne fait pas exception. Ce sont simplement les meurtriers qui sont différents. »