La Serbie s'attend à ce que la compagnie pétrolière NIS, propriété russe, accepte d'être vendue à MOL d'ici la fin de la semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ministre serbe de l'énergie, Dubravka Djedovic Handanovic, a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que la compagnie pétrolière serbe NIS, détenue par des Russes et soumise à des sanctions américaines, conclue l'accord de vente avec la compagnie hongroise MOL MOLB.BU d'ici la fin de la semaine.