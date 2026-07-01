La sénatrice américaine Warren demande que l'organisme de surveillance de la Fed examine le dîner organisé par Bowman à la BofA, rapporte le WSJ

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Un groupe de sénateurs démocrates a demandé mercredi que l’organe de contrôle interne de la Réserve fédérale enquête sur une réunion entre la principale responsable de la surveillance bancaire de la banque centrale et des acteurs des marchés financiers, qui s’est tenue pendant une période de silence imposée aux responsables de la Fed.

Évoquant la participation de Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, à un événement organisé par Bank of America à l’intention de ses clients, qui s’est tenu juste après la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) des 16 et 17 juin, les sénateurs ont écrit: « Nous demandons » à l’inspecteur général de la Fed « d’examiner si sa présence ou ses commentaires ont enfreint des lois, règles, règlements, politiques ou procédures, et si le cadre existant de la Fed régissant ce type d’événements externes devrait être renforcé ». La lettre a été rédigée par les sénateurs Elizabeth Warren, Jack Reed et Chris Van Hollen, et adressée à l’inspecteur général de la Fed, Michael Horowitz. C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de cette lettre.

Les règles de la Fed interdisent aux responsables de la banque centrale de s’exprimer sur des questions de politique monétaire dans les jours précédant et suivant immédiatement les réunions du FOMC.

Dans une déclaration diffusée par la Fed, Mme Bowman a affirmé qu’elle n’avait pas enfreint la politique de la banque centrale. « Je n’ai pas fait part de mes opinions sur la politique monétaire. J’ai toujours respecté l’ensemble des règles applicables du FOMC et des règles déontologiques, et je reste fermement déterminée à continuer de le faire », a déclaré la responsable dans ce communiqué.

La Fed n’a pas souhaité préciser si elle avait saisi l’inspecteur général de cette affaire. Une demande de commentaires adressée à l’inspecteur général n’a pas reçu de réponse immédiate.