La semaine à venir à Wall Street-Une avalanche de résultats financiers et la réunion de la Fed mettront à l'épreuve la reprise fragile du marché de l'IA

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(Mises à jour avec les dernières données de marché aux paragraphes 3, 7, 18 et 20)

* L'IA au cœur de l'actualité avec les résultats des hyperscalers: Alphabet, Microsoft, Amazon

* Décision de la Fed sur les taux prévue mercredi; les marchés s'attendent à une pause après la hausse de septembre

* Cette semaine riche en résultats du troisième trimestre comprend également ceux d'Intel, de Sandisk, de Lilly et de Caterpillar

par Lewis Krauskopf

Les investisseursboursiers américains font face à une semaine décisive, marquée par la publication des résultats des grandes entreprises du secteur de l’IA et par une réunion de la Réserve fédérale, qui constitueront des tests cruciaux pour une reprise boursière soudainement fragilisée.

La faiblesse des valeurs technologiques a rendu les investisseurs nerveux quant à l’état du secteur de l’IA , qui a été le moteur du marché haussier américain des actions, venant de fêter son quatrième anniversaire.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC a enregistré une légère baisse vendredi, au lendemain de la plus forte chute journalière de cet indice à forte composante technologique depuis juin. Les investisseurs ont été déçus par les résultats trimestriels de Meta META.O et de Lam Research LRCX.O . Meta fait partie des « hyperscalers » qui investissent massivement dans la construction de centres de données, tandis que Lam est une entreprise de semi-conducteurs en plein essor, comptant parmi les valeurs les plus performantes du secteur de l'IA.

Trois autres hyperscalers — Alphabet GOOGL.O , Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O — sont à l’affiche d’une semaine chargée en résultats trimestriels, qui concernent environ un tiers des entreprises du S&P 500. La réunion de la Fed sur la politique des taux d’intérêt, prévue mercredi, pourrait également perturber les marchés.

« Il y a beaucoup de choses en jeu », a déclaré Nick Giorgi, stratège en chef des actions chez Alpine Macro.

« La semaine prochaine, de nombreux autres résultats des entreprises technologiques seront publiés, et pour l’instant, le marché se montre très critique vis-à-vis de toutes les dépenses liées à l’intelligence artificielle », a ajouté M. Giorgi. « Le marché n’accorde tout simplement pas le bénéfice du doute aux entreprises qui dépensent des sommes colossales pour développer tout cela, ce qui, à nos yeux, est en réalité très sain, mais laisse tout de même présager quelques difficultés à court terme. »

Les investisseurs ont également les yeux rivés sur les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre, les paris se multipliant sur la possibilité que les démocrates arrachent le contrôle du Congrès américain au parti républicain du président Donald Trump. Cette série de catalyseurs de marché pourrait accentuer la volatilité au cours des deux prochaines semaines et remettre en cause l’optimisme qui a contribué à faire grimper l’indice de référence S&P 500 .SPX de 11 % en 2026.

LES HYPERSCALERS SUR LA SELLE

La solide croissance des bénéfices aux États-Unis a soutenu les hausses boursières cette année, malgré des vents contraires tels que la flambée des rendements des bons du Trésor et la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient.

Avec plus de 100 entreprises ayant déjà publié leurs résultats, les bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre devraient afficher une hausse de plus de 32 % par rapport à l’année dernière, selon les données de LSEG IBES. La semaine prochaine sera la plus chargée de la saison des résultats.

« Je pense que les résultats détermineront si ce… recul du secteur technologique constitue une opportunité d’achat ou s’il faut s’attendre à une correction plus profonde », a déclaré King Lip, stratège en chef chez BakerAvenue Wealth Management. « Ce dont nous avons besoin, c’est simplement d’une nouvelle série de résultats vraiment solides. »

Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats mercredi. Ceux d’Amazon sont attendus jeudi. L’attention se portera sur les prévisions données par les entreprises concernant leurs plans d’investissement et sur la question de savoir si ces dépenses massives génèrent des rendements sur investissement.

Les dépenses d’investissement des hyperscalers, qui devraient avoisiner les 800 milliards de dollars cette année, dopent les résultats d’un large éventail d’entreprises impliquées dans le développement de l’IA. Mais les investisseurs s’interrogent sur la pérennité de ces dépenses face à la hausse des coûts de financement.

« Les résultats sont essentiels pour le niveau de confiance global du secteur de l’IA et pour déterminer combien de temps ces dépenses vont se poursuivre », a déclaré Kevin Mahn, président et directeur des investissements chez Hennion & Walsh Asset Management.

LA FED DEVRAIT MARQUER UNE PAUSE SUR LES TAUX, POUR L'INSTANT

Les résultats trimestriels publiés la semaine prochaine par les fabricants de puces Intel INTC.O et Sandisk SNDK.O pourraient également influencer le secteur de l’IA.

Par ailleurs, d’autres entreprises de premier plan devraient publier leurs résultats la semaine prochaine, notamment le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N , les géants pétroliers Exxon XOM.N et Chevron CVX.N , ainsi que le géant de l’équipement industriel Caterpillar CAT.N .

La perspective de nouvelles hausses des taux d’intérêt est également au centre de l’attention à l’approche de la réunion de la Fed. La Fed a relevé ses taux en septembre pour la première fois depuis 2023, dans le but de maîtriser une inflation supérieure à l’objectif, mais les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquaient vendredi soir une probabilité inférieure à 10 % que la Fed procède à une nouvelle hausse lorsqu’elle publiera sa déclaration de politique monétaire mercredi, selon les données de LSEG.

L’une des raisons: les investisseurs doutent que la Fed souhaite relever ses taux à peine une semaine avant les élections de mi-mandat.

Toutefois, les marchés tablent sur une hausse lors de la prochaine réunion en décembre, les contrats à terme indiquant une probabilité d’environ 80 % qu’une telle mesure soit prise à cette date.

Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital, a déclaré qu’il serait attentif à tout indice concernant la trajectoire des taux lors de la conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh, qui suivra la décision.

« Va-t-il faire une déclaration permettant de se faire une idée de ce qui se passera en décembre? Car pour l’instant, tout porte à croire qu’il y aura une hausse », a déclaré M. Todd.