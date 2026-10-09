La semaine à venir à Wall Street-Les résultats bancaires et l'IPC sont au cœur d'une semaine animée sur les marchés, tandis que le S&P 500 oscille près de ses niveaux records

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(Mise à jour des données de marché aux paragraphes 2, 11 et 20)

* JPMorgan et Goldman Sachs figurent parmi les banques dont les rapports sont attendus mardi

* Publication de l'IPC mercredi, de l'IPP et des ventes au détail jeudi

* Les bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre devraient progresser de plus de 30 %

par Lewis Krauskopf

Les rapports trimestriels des banques, ainsi que les données sur l’inflation et d’autres publications économiques prévues la semaine prochaine, permettront aux investisseurs américains de mieux cerner la solidité des bénéfices des entreprises et l’évolution des taux d’intérêt, deux facteurs qui influencent la reprise du marché.

Mardi, l’ .SPX e S&P 500 a atteint un plus haut historique à la clôture, son premier depuis la mi-août. Sa progression depuis le début de l’année s’élève désormais à plus de 14 %.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) de mercredi, sans doute l’indicateur d’inflation le plus suivi, figure parmi les dernières publications clés avant la réunion de la Réserve fédérale prévue fin octobre, au cours de laquelle celle-ci décidera s’il convient de relever les taux d’intérêt. La Fed a relevé ses taux le mois dernier pour la première fois depuis 2023 afin de tenter de contenir l’inflation.

Des banques telles que JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs

GS.N publieront leurs résultats la semaine prochaine , marquant ainsi le coup d’envoi de ce qui devrait être un trimestre exceptionnellement solide dans l’ensemble pour les bénéfices des entreprises américaines . Après un premier semestre robuste, les bénéfices du S&P 500 devraient avoir bondi de plus de 30 % au troisième trimestre, selon LSEG IBES.

« Les résultats ont été incroyables cette année, et nous allons devoir commencer à voir, avec les banques, comment s'est déroulé le troisième trimestre », a déclaré Matthew Miskin, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments.

LES BANQUES DONNERONT LEUR POINT DE VUE SUR LA CONSOMMATION ET LES MARCHÉS DE CAPITAUX

JPMorgan, Goldman, Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N publieront leurs résultats mardi. Morgan Stanley MS.N et Bank of America BAC.N devraient publier les leurs le lendemain, clôturant ainsi la série de publications des six plus grandes banques.

Les banques donnent généralement le coup d’envoi de la saison des résultats trimestriels, et ces rapports offrent un ENQUÊTE important de la santé de l’économie américaine dans son ensemble.

Matt Stucky, gestionnaire en chef des portefeuilles d'actions chez Northwestern Mutual Wealth Management, a déclaré qu'il s'intéresserait particulièrement à la manière dont la hausse des taux d'intérêt se répercute sur les marchés financiers et les dépenses de consommation.

« Nous avons constaté une remontée des taux. Nous avons constaté une remontée des coûts de l’énergie », a déclaré M. Stucky. « Et la question est: quel est l’impact sur le consommateur? »

À l’approche de la publication de ces résultats, les valeurs bancaires ont figuré parmi les plus mal performantes ces derniers temps, dans un contexte de hausse des rendements des bons du Trésor , l’indice S&P 500 des banques .SPXBK ayant reculé de 7,5 % au cours du mois dernier.

« Le marché perçoit-il quelque chose qui se cache sous la surface chez ces sociétés financières? », a demandé M. Miskin. « Je pense qu’il y aura un soupir de soulagement si ces sociétés de services financiers publient de bons résultats la semaine prochaine. »

Parmi les autres résultats attendus la semaine prochaine, citons ceux des sociétés de santé Johnson & Johnson JNJ.N et UnitedHealth Group UNH.N , ainsi que ceux du gestionnaire d’actifs BlackRock BLK.N .

L'IPC POURRAIT-IL RAVIVER LES PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX?

Le rapport sur l’IPC de septembre, qui sera publié mercredi, devrait afficher une hausse de 3,7 % en glissement annuel, selon un sondage Reuters. L’indice sous-jacent, qui exclut les composantes volatiles que sont l’énergie et l’alimentation, devrait quant à lui augmenter de 2,5 %, une hausse plus modérée. La Fed vise un taux d’inflation annuel de 2 %.

Michael Reynolds, vice-président chargé de la stratégie d’investissement chez Glenmede, s’est dit préoccupé par l’inflation « tenace » des services qui ressort des derniers rapports.

« Nous souhaitons vraiment constater des progrès significatifs concernant l’inflation sous-jacente des services () afin d’être un peu plus confiants quant au fait que la Fed n’aura pas à se montrer aussi agressive que le marché semble l’anticiper », a déclaré M. Reynolds.

Les rapports de la semaine prochaine sur les prix à la production et les ventes au détail donneront une image plus complète de l’économie. Les opérateurs ont revu à la baisse leurs anticipations quant à une nouvelle hausse des taux par la Fed lors de sa réunion des 27 et 28 octobre. Mais des données indiquant une économie plus dynamique pourraient raviver les paris sur de nouvelles hausses, ont estimé les investisseurs.

« Si l’on commence à observer davantage de signes d’une nouvelle accélération de l’inflation, qui ne retombera pas sans un cycle complet de hausses de taux de la part de la Fed, c’est là que les marchés boursiers pourraient vraiment subir des pressions », a déclaré M. Stucky.

La décision de la Fed d’entamer un cycle de hausse des taux a été l’un des facteurs à l’origine de la hausse des rendements des bons du Trésor. Le rendement de référence à 10 ans s’établissait autour de 5,24 % vendredi en fin de journée, après avoir récemment atteint son plus haut niveau en 24 ans.

La hausse des rendements pose un certain nombre d’obstacles à la performance des actions, notamment en rendant les obligations plus attractives et en exerçant une pression sur les valorisations boursières. Alors qu’un rendement de 5 % sur les bons du Trésor à 10 ans était considéré comme un seuil clé susceptible de peser sur les actions, le marché a jusqu’à présent évité toute baisse significative, même si les rendements ont franchi ce niveau pour continuer à grimper.

« À un moment donné, les principaux indices finiront par céder face à la hausse des taux », a déclaré M. Reynolds.