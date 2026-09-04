La semaine à venir à Wall Street-Les investisseurs vont scruter les données sur l'inflation à la recherche d'indices sur l'évolution des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les chiffres solides de l'emploi, les dernières données de marché et les commentaires des analystes aux paragraphes 2, 3, 7, 15 à 17 et 19)

* Le rapport sur l'IPC attendu vendredi pourrait faire évoluer les anticipations concernant une hausse des taux américains

* L'indice des prix à la production (IPP) publié jeudi devrait également éclairer le tableau de l'inflation

* Les résultats d'Oracle donneront un **aperçu** des tendances en matière d'IA

par Lewis Krauskopf

Les investisseurs se concentreront la semaine prochaine sur les données d’inflation qui, selon eux, pourraient déterminer si la Réserve fédérale américaine relèvera ses taux d’intérêt dans le courant du mois.

Après avoir reculé vendredi, l'indice de référence S&P 500

.SPX a terminé la semaine sur une légère hausse, à environ 1 % de son plus haut historique atteint mi-août. Les actions ont été secouées par l'évolution des anticipations concernant la trajectoire des taux et par les craintes que la hausse des rendements des bons du Trésor américain ne vienne freiner la reprise de Wall Street.

Ces dernières semaines, les marchés ont été dominés par les perspectives d’une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, les 15 et 16 septembre. Ces anticipations se sont renforcées après un discours prononcé fin du mois dernier par le président de la Fed, Kevin Warsh, qui avait laissé entendre que la banque centrale pourrait être amenée à agir si l’inflation restait élevée, et les arguments en faveur d’une hausse se sont consolidés vendredi après la publication d’un rapport solide sur le marché du travail . Mais la possibilité d’une telle décision restait incertaine.

Cette incertitude a conduit les investisseurs à se préparer à une volatilité liée à la publication mensuelle de l’indice des prix à la consommation, prévue le 11 septembre. Ce rapport est l’indicateur d’inflation le plus suivi par Wall Street.

Les responsables de la Fed « ont passé ces derniers mois à souligner leur engagement en faveur de la stabilité des prix, et à un moment donné, ces déclarations devront être suivies d’actions concrètes si l’inflation ne montre pas de progrès suffisants », a déclaré Sid Vaidya, stratège en chef des investissements chez TD Wealth.

« L’IPC fera certainement pencher la balance d’un côté ou de l’autre… ce rapport revêt donc une importance capitale. »

Le S&P 500 a progressé de près de 13 % en 2026, soutenu par une année exceptionnellement forte pour les bénéfices des entreprises. Mais les investisseurs se préparent à un éventuel recul en septembre, qui est historiquement le mois le plus faible de l’année pour les actions américaines.

Alors que la saison des résultats du deuxième trimestre touche à sa fin, les investisseurs se méfient d’autres facteurs qui assombrissent les perspectives des actions, tels que les inquiétudes sur le marché obligataire ou la recrudescence des tensions au Moyen-Orient.

L'IPP ET L'IPC PERMETTRONT DE PRÉCISER LE TABLEAU DE L'INFLATION

Les données sur les prix à la production donneront aux investisseurs un premier **aperçu** des tendances inflationnistes du mois d’août au cours de cette semaine écourtée par les jours fériés, les marchés américains étant fermés lundi à l’occasion de la Fête du Travail.

Le rapport sur l’indice des prix à la production (IPP), publié jeudi, précède d’un jour les données de l’IPC. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une hausse mensuelle de 0,4 % de l’IPC en août, et sur une hausse de 0,2 % de l’indice sous-jacent, qui exclut les composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie.

Depuis plusieurs années, l’inflation se maintient systématiquement au-dessus de l’objectif annuel de 2 % fixé par la Fed. Mais les chiffres de l’IPC du mois précédent ont montré que les prix n’avaient pratiquement pas augmenté.

Avec la publication prochaine de l’IPC, « ce qui importe vraiment, c’est de savoir si ce chiffre confirmera réellement le ralentissement que nous avons observé en juin et juillet », a déclaré Garrett Melson, stratège en gestion de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions. « En ce sens, tout se résume en quelque sorte à ce seul chiffre. »

LES PROBABILITÉS DE HAUSSE SONT À PEUT PRÈS DE CELLES D'UN TIRAGE AU SORT

En effet, les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt ont reculé jeudi, à la suite des déclarations du gouverneur de la Fed Christopher Waller selon lesquelles il serait enclin à plaider en faveur du maintien des taux d’intérêt inchangés si les prochaines données confirmaient un ralentissement des pressions inflationnistes. Elles ont de nouveau augmenté vendredi après la publication de données indiquant que l’emploi avait progressé de 162 000 postes en août, soit près du triple des prévisions.

Vendredi en fin de journée, les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux laissaient entrevoir une probabilité de 57 % que la banque centrale procède à une hausse lors de sa prochaine réunion.

Les économistes de Barclays ont indiqué dans une note que le rapport sur l’emploi renforçait « légèrement » les arguments en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de septembre, ajoutant: « L’attention se porte désormais sur les données d’inflation de la semaine prochaine. »

La perspective d’un resserrement de la politique monétaire pourrait peser sur la performance boursière de plusieurs façons, notamment en augmentant les coûts d’emprunt, ce qui ralentirait l’économie. Des hausses de taux se traduisant par une hausse des rendements des bons du Trésor pourraient renforcer la concurrence des obligations en matière d’investissement et exercer une pression sur les valorisations boursières.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a légèrement progressé vendredi en fin de journée pour atteindre 4,78 %, se rapprochant ainsi du seuil des 5 % que les investisseurs considèrent comme un niveau préoccupant pour les actions .

La semaine prochaine, le département du Trésor devrait lancer son vaste programme de rachat de titres de dette à long terme, annoncé le mois dernier et considéré comme un moyen de freiner la hausse des rendements des bons du Trésor.

Les résultats trimestriels d’Oracle ORCL.N , attendus jeudi, pourraient avoir des répercussions sur le secteur de l’IA. Oracle fait partie des « hyperscalers » qui investissent massivement dans la construction de centres de données dédiés à l’IA.

Certaines des valeurs les plus performantes du secteur de l’IA, notamment celles des semi-conducteurs, ont connu un ralentissement ces dernières semaines, mais d’autres secteurs ont contribué à soutenir l’indice S&P 500.

« Le marché boursier est encore en train de se remettre des secousses provoquées par le ralentissement de la dynamique observé en juillet, et il est à la recherche de nouveaux moteurs de croissance et d’un nouveau scénario pour orienter la prochaine tendance », a déclaré M. Melson, de Natixis.