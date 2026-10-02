La semaine à venir à Wall Street-La flambée des taux obligataires, les élections de mi-mandat et les résultats d'entreprise mettront à l'épreuve la vigueur habituelle des actions américaines au quatrième trimestre

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(Mises à jour avec les dernières données du marché au paragraphe 2, actualités sur le rapport sur l'emploi au paragraphe 15)

* Le quatrième trimestre est généralement le plus solide pour le S&P 500, et l'est encore davantage les années d'élections de mi-mandat

* Le compte-rendu de la Fed publié mercredi pourrait donner des indices sur une hausse des taux

* PepsiCo et Delta publieront leurs résultats alors que la saison des résultats du troisième trimestre débute

par Lewis Krauskopf

Les investisseurs entrent dans une période de l’année qui s’avère généralement favorable aux actions américaines, mais cette vigueur saisonnière est menacée par un certain nombre de défis, notamment la flambée des rendements obligataires et la dépendance apparente du marché vis-à-vis des dépenses massives dans le domaine de l’IA.

Alors que le quatrième trimestre démarre, le marché boursier est déjà en passe de connaître une année solide. L’indice de référence S&P 500 .SPX avait, vendredi, progressé de près de 13 % en 2026 et se situait à environ 1 % en dessous de son plus haut historique atteint mi-août.

Les marchés s’apprêtent à vivre une fin d’année 2026 mouvementée, avec le début de la saison des résultats d’entreprises et une réunion cruciale de la Réserve fédérale dans les semaines à venir, sans oublier les élections de mi-mandat du 3 novembre qui décideront du contrôle du Congrès américain.

« C'est généralement une période favorable sur le plan saisonnier, mais je pense que cette année, les investisseurs devront faire face à certains vents contraires à l'approche du quatrième trimestre », a déclaré Tracie McMillion, responsable de la stratégie d'allocation d'actifs mondiaux au Wells Fargo Investment Institute.

LE 4e TRIMESTRE EST GÉNÉRALEMENT FAVORABLE AUX HAUSSES BOURSIÈRES

Depuis 1945, le S&P 500 a enregistré en moyenne une hausse de 4,2 % au quatrième trimestre, l’indice affichant des gains dans 85 % des cas, selon le cabinet d’études CFRA. Ce pourcentage de hausse moyen est plus de deux fois supérieur à celui des trois autres trimestres.

Les quatrièmes trimestres des années d’élections de mi-mandat ont généralement été encore plus performants, avec un gain moyen de 6,4 %, les actions « bénéficiant de la levée de l’incertitude électorale », a indiqué Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA, dans une note.

Si les quatrièmes trimestres ont tendance à se démarquer, les années d’élections de mi-mandat ont globalement affiché des performances inférieures à la moyenne par le passé, une tendance à laquelle les actions ont jusqu’à présent dérogé en 2026. Le S&P 500 a historiquement enregistré une baisse moyenne de 15 % lors des années d’élections de mi-mandat, alors que la plus forte baisse observée jusqu’à présent cette année n’a été que de 9 %, selon Mme McMillion de l’institut Wells Fargo.

La société est en « alerte maximale » face à un recul d’ici le jour des élections, a-t-elle précisé, par exemple s’il s’avère que les démocrates parviennent à arracher le contrôle total du Congrès au parti républicain du président Donald Trump.

« Si nous assistions à un changement de direction à la Chambre des représentants et au Sénat, nous pensons que cela pourrait avoir des répercussions politiques susceptibles d’influencer les marchés », a-t-elle déclaré, tout en ajoutant qu’un recul pourrait constituer une opportunité d’achat.

L'OBSERVATION DE LA HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT ET LA PUBLICATION DU COMPTE-RENDU DE LA FED

La question la plus urgente pour les investisseurs en actions est la flambée des rendements obligataires. Jeudi, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans ( US10YT=RR ) a atteint 5,34 %, son plus haut niveau en 24 ans . Les rendements, qui augmentent lorsque les cours des obligations baissent, ont grimpé en flèche dans un contexte de prévisions de forte croissance économique, de flambée des coûts énergétiques qui alimentent l’inflation, et d’une concurrence accrue pour les capitaux, les entreprises émettant des titres de dette pour financer leurs projets d’expansion dans le domaine de l’IA.

Selon les investisseurs, la hausse des rendements freine probablement déjà la progression du marché. Elle peut intensifier la concurrence pour les actions et peser sur leurs valorisations, tout en se traduisant par un renchérissement des coûts d’emprunt dans l’ensemble de l’économie.

« La question des taux d’intérêt constitue le principal frein », a déclaré Chuck Carlson, directeur général d’Horizon Investment Services. « Il faudra un certain soulagement sur ce front. Je ne pense pas nécessairement que le marché va s’effondrer en soi, mais je pense qu’il aura du mal à enregistrer une reprise significative dans ce contexte. »

Un autre facteur influant sur les rendements est la politique monétaire envisagée par la Fed. La banque centrale américaine a relevé ses taux d’intérêt le mois dernier pour la première fois en trois ans, dans le but de freiner une inflation supérieure à l’objectif. Le compte-rendu de cette réunion sera publié mercredi et pourrait donner à Wall Street des indications sur les perspectives de la Fed en matière de taux, notamment sur la possibilité d’une nouvelle hausse en octobre ou en décembre. Suite à la publication vendredi de chiffres de l’emploi inférieurs aux attentes , les marchés ont continué de parier sur le fait que la Fed s’abstiendrait probablement de procéder à une deuxième hausse consécutive lors de sa réunion prévue plus tard dans le mois.

FORTE CROISSANCE DES BÉNÉFICES PRÉVUE, LES DÉPENSES EN IA SOUS LES PROJECTEURS

PepsiCo PEP.O et Delta Air Lines DAL.N font partie des quelques grandes entreprises qui publieront leurs résultats du troisième trimestre la semaine prochaine, avant que les grandes banques ne donnent le coup d’envoi de la saison des résultats la semaine suivante.

Cette année, les bénéfices des entreprises ont dépassé des prévisions déjà élevées, alimentant ainsi la hausse du marché boursier. Mais ils ont également placé la barre très haut en matière de performances exceptionnelles, ce qui pourrait mettre le marché à l’épreuve. Selon les données de LSEG IBES, les entreprises de l’indice S&P 500 devraient globalement afficher une hausse de leurs bénéfices de plus de 30 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente.

Les développements liés aux dépenses massives engagées par les géants de l’IA pour développer leurs infrastructures revêtent une importance particulière, car ils ont permis de faire grimper les bénéfices d’un grand nombre d’entreprises.

La performance du marché boursier américain a été étroitement liée au thème de l’IA, a déclaré Nelson Yu, responsable des actions chez AllianceBernstein.

En ce qui concerne l’IA pour cette prochaine saison des résultats, « le principal élément à surveiller est la révision des dépenses d’investissement des hyperscalers », a déclaré M. Yu. « Car c’est en quelque sorte ce qui déclenche toute la chaîne. »