La SEC sanctionne WisdomTree pour des déclarations trompeuses sur trois ETF ESG

Les régulateurs financiers renforcent leur vigilance face au greenwashing . La Securities and Exchange Commission (SEC) a sanctionné WisdomTree Asset Management pour des déclarations inexactes et des manquements aux obligations de conformité concernant une stratégie d’investissement censée intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) . Le fournisseur d’ETF a écopé d’une amende de 4 millions de dollars.

Entre mars 2020 et novembre 2022, WisdomTree avait affirmé dans les prospectus de trois ETF que ces fonds n’investiraient pas dans des entreprises liées à certains secteurs, tels que les énergies fossiles ou le tabac, selon l’ordonnance de la SEC. Toutefois, le régulateur a constaté que ces fonds, commercialisés comme respectant des critères ESG , avaient investi dans des entreprises impliquées dans les combustibles fossiles et le tabac, y compris dans l’extraction et le transport de charbon, la distribution de gaz naturel, et la vente au détail de produits du tabac . «L orsque les conseillers en investissement annoncent qu’ils suivront des critères d’investissement spécifiques, qu’il s’agisse d’investir ou d’éviter d’investir dans certaines entreprises, ils doivent s’y conformer et divulguer clairement toute limitation ou exception », a souligné Sanjay Wadhwa, directeur intérimaire de la division d’enforcement à la SEC.

Le régulateur a relevé deux causes pour expliquer ces manquements. « WisdomTree a utilisé d es données de fournisseurs tiers qui n’avaient pas exclu toutes les entreprises impliquées dans les activités liées aux combustibles fossiles et au tabac », précise le communiqué de presse. De plus, le fournisseur d’ETF ne disposait pas de politiques ni de procédures spécifiques pour encadrer le processus de sélection visant à exclure ces entreprises. WisdomTree a accepté l’ordonnance de la SEC, reconnaissant qu’elle avait enfreint les dispositions antifraudes de l’Investment Advisers Act de 1940 et de l’Investment Company Act de 1940, ainsi que la règle de conformité de l’Investment Advisers Act. « Sans admettre ni nier les conclusions de la SEC, WisdomTree a accepté une ordonnance de cessation et de désistement, une censure, et le paiement d’une amende civile de 4 millions de dollars », ajoute le communiqué.

Tuba Raqshan