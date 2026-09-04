La SEC nigériane approuve l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote, d'un montant d'environ 1,6 milliard de dollars

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(Refonte et réécriture de l'ensemble du texte, avec ajout d'une déclaration de la SEC)

* L'offre serait ouverte aux investisseurs le 14 septembre, selon une source

* La raffinerie de Dangote a tiré profit du conflit avec l'Iran

* L'introduction en bourse pourrait rapporter environ 2 150 milliards de nairas en cas de souscription intégrale, selon la société

par Chijioke Ohuocha

La Commissionnigériane des valeurs mobilières et des changes (SEC) a approuvé l'introduction en bourse de l'activité de raffinage du groupe Dangote, a annoncé vendredi la société, marquant ainsi le coup d'envoi officiel de la plus grande vente d'actions jamais réalisée en Afrique.

Cette introduction en bourse pourrait rapporter environ ₦2 150 milliards (1,63 milliard de dollars) si elle est entièrement souscrite, la société prévoyant de vendre 4,1 milliards d’actions ordinaires au prix de 525 nairas par action, selon le communiqué. Reuters avait été le premier à révéler ces conditions plus tôt dans la journée de vendredi.

Cette introduction en bourse permettra de tester l'intérêt des investisseurs pour l’un des projets industriels les plus ambitieux du continent. La raffinerie d’une capacité de 650 000 barils par jour, construite pour un coût d’environ 20 milliards de dollars dans la banlieue de Lagos, a transformé le marché nigérian des carburants et s’est imposée comme l’un des principaux bénéficiaires des perturbations d’approvisionnement liées à la guerre en Iran , en exportant du kérosène à travers l’Afrique et vers l’Europe.

La SEC a indiqué avoir enregistré les 120,13 milliards d’actions ordinaires existantes de la société exploitant la raffinerie, ce qui implique une valorisation d’environ 47 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

“L’autorisation de la SEC étant désormais obtenue, la raffinerie est sur le point de se lancer dans une introduction en bourse historique qui pourrait élargir considérablement la participation des investisseurs à l’un des projets industriels les plus transformateurs du Nigeria,” a déclaré la société dans son communiqué.

Le registre des ordres pour l’offre devrait s’ouvrir le 14 septembre, a indiqué plus tôt une source proche du dossier, conformément aucalendrier indiqué jeudi par Aliko Dangote , l’actionnaire majoritaire du groupe.

Le groupe Dangote n'a pas souhaité s'exprimer sur le calendrier de l'offre.

L'actionnaire majoritaire de la raffinerie lève des fonds pour financer un projet de doublement de la capacité de production à 1,4 million de barils par jour, après avoir déjà obtenu un engagement de souscription de 400 millions de dollars pour l'introduction en bourse.

Une cérémonie officielle de signature avec la Bourse pour lancer l'opération aura lieu la semaine prochaine, ont indiqué deux sources au sein de l'entreprise à Reuters.

L'HOMME LE PLUS RICHE D'AFRIQUE

La croissance rapide de la raffinerie a contribué à susciter l’intérêt des investisseurs pour cette vente d’actions, selon des acteurs du marché.

L'introduction en bourse comprendra une option dite “greenshoe” permettant de vendre environ 15 % d'actions supplémentaires si la demande dépasse l'offre, a précisé la première source.

Un placement privé réalisé en juillet avait évalué la raffinerie à 40 milliards de dollars, mais certains investisseurs et analystes estiment que ce chiffre semble élevé par rapport à d’autres raffineurs de pétrole indépendants cotés en bourse.

La société turque Tupras TUPRS.IS , qui dispose d’une capacité de raffinage similaire répartie sur quatre sites, affiche une capitalisation boursière d’environ 12 milliards de dollars, tandis que la société HF Sinclair DINO.N , cotée à New York et dotée d’une capacité d’environ 678 000 barils par jour, est évaluée à environ 16 milliards de dollars.

Aliko Dangote a déclaré jeudi lors d'une réunion d'affaires au Botswana qu'il comptait faire de cette raffinerie, qui ne publie pas ses résultats financiers détaillés, l'une des plus grandes entreprises d'Afrique, générant plus de 12 milliards de dollars de résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA).

M. Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique avec une fortune estimée entre 31 et 35 milliards de dollars, a déclaré qu’il souhaitait que des investisseurs de tout le continent participent à cette introduction en bourse, y compris des investisseurs particuliers nigériens.

“Il ne s’agit pas d’une introduction en bourse nigériane. C’est une introduction en bourse africaine, et nous allons payer tout le monde, y compris les investisseurs nigérians, en dollars,” a-t-il déclaré lors de son discours au Botswana.

(1 dollar = 1 319,4200 nairas)