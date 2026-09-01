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La SEC demande aux sociétés d'investissement de prouver qu'elles ont accès aux actions de start-ups, selon le WSJ
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 02:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Securities and Exchange Commission (SEC) a intensifié ses contrôles auprès des sociétés à l'origine des “entités ad hoc” (SPV), qui prétendent offrir une exposition à des investissements dans des sociétés privées, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

La SEC a demandé aux conseillers en investissement agréés de fournir la preuve que leurs SPV détiennent effectivement ou ont une exposition aux actions des sociétés privées qu'elles prétendent détenir, a indiqué le Journal.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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