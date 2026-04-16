La SEC américaine sollicite des commentaires sur une base de données commerciale controversée

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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré jeudi qu'elle sollicitait les commentaires du public sur la question de savoir si elle devait procéder à une révision complète de ce que l'on appelle le Consolidated Audit Trail (CAT), ce qui pourrait rouvrir un différend qui dure depuis dix ans au sujet de la base de données sur les transactions.

La SEC a déclaré qu'elle demanderait des commentaires sur la manière dont le CAT est financé, son objectif, sa structure, sa gouvernance, sa conception, sa portée et les problèmes de cybersécurité, entre autres, dans une démarche qui pourrait donner aux opposants de l'industrie une nouvelle occasion de mettre fin au projet.

La SEC a mandaté la création du CAT en 2012 en réponse au "flash crash" de 2010, lorsque les principaux indices de Wall Street ont temporairement effacé près de 1 000 milliards de dollars de valeur de marché en quelques minutes. Les autorités affirment que la base de données permet aux régulateurs de repérer les manipulations de marché et ont cité ses données dans des actions de mise en application.

Mais le CAT est depuis longtemps embourbé dans la controverse, les retards et les litiges , les courtiers arguant que le projet est inutilement lourd et coûteux, et qu'il met les données personnelles en danger en raison d'éventuels piratages ou lacunes en matière de cybersécurité .