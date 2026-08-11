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La SEC américaine exempte certaines obligations liées aux centres de données des principales règles en matière de titrisation
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 01:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a facilité la vente de titres adossés à des actifs pour les propriétaires de centres de données, alors que l'essor de l'IA s'étend de plus en plus aux marchés financiers.

Cette clarification de l'autorité de régulation fait suite à une lettre du cabinet d'avocats Latham & Watkins.

“Nous convenons que les titres à revenu fixe ou autres titres émis dans le cadre de titrisations de centres de données du type décrit dans votre lettre (de Latham & Watkins) ne constituent pas des titres adossés à des actifs”, a déclaré l’autorité de régulation des marchés américains.

Les titres adossés à des actifs sont des placements créés en regroupant des actifs financiers générant des flux de trésorerie réguliers, puis en vendant aux investisseurs des titres adossés à ces flux de trésorerie.

La demande en forte hausse en matière de calcul pour l’IA a poussé les entreprises à rechercher de nouveaux moyens de lever les capitaux nécessaires à leur expansion.

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