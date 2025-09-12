 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 772,35
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La SEC américaine demande le rejet de l'affaire contre l'ancien directeur général de Nikola
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 06:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mrinmay Dey

La Commission américaine des opérations de bourse a demandé jeudi le non-lieu pour Trevor Milton, fondateur et ancien directeur général de Nikola, une société qui cherchait à fabriquer des camionnettes électriques et à hydrogène.

Dans cette affaire, déposée en 2021, les procureurs américains ont accusé Trevor Milton d'avoir faussement prétendu que Nikola avait construit un pick-up électrique et à hydrogène à partir de zéro et développé des batteries en interne, alors qu'elle s'approvisionnait sciemment à l'extérieur.

Dans un document déposé jeudi auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, la SEC a déclaré qu'elle estimait qu'il convenait de classer l'affaire.

Trevor Milton, qui a été gracié par le président américain Donald Trump cette année, a également renoncé à son droit de demander des frais de justice et a renoncé à toute réclamation contre l'agence, selon le document.

L'action de Nikola s'est effondrée après que Hindenburg Research, un ancien vendeur à découvert très en vue, a ciblé la société en 2020, l'accusant de tromper les investisseurs sur ses avancées technologiques.

Elle a mis en cause une vidéo produite par Nikola montrant son camion électrique roulant à grande vitesse, alors qu'en réalité le véhicule a dévalé une colline.

Trevor Milton, qui a fondé l'entreprise basée à Phoenix en 2014, a démissionné peu après la publication du rapport. Deux ans plus tard, il a été condamné en octobre 2022 pour un chef d'accusation de fraude sur les titres et deux chefs d'accusation de fraude électronique.

En 2023, un jury a reconnu Milton coupable d'avoir trompé les investisseurs sur la technologie de l'entreprise, ce qui lui a valu une peine de quatre ans d'emprisonnement.

En février, Nikola est devenu le dernier fabricant de véhicules électriques à vaciller, en se plaçant sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et en annonçant son intention de vendre ses actifs.

Valeurs associées

NIKOLA
0,766 EUR Tradegate 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La note souveraine de la France menacée de passer en catégorie inférieure par Fitch qui ouvre le bal des revues d'automne des agences de notation ( AFP / ANGELA WEISS )
    La note française menacée de passer en catégorie inférieure dès vendredi
    information fournie par AFP 12.09.2025 07:35 

    Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite

  • OVH GROUPE : Les signaux haussiers sont intacts
    OVH GROUPE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.09.2025 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Image tirée d'une vidéo de l'AFP montrant un Boeing affrété par Korean Air, en provenance de Séoul, sur le tarmac de l'aéroport d'Atlanta, en Géorgie, le 10 septembre 2025 ( AFP / John Falchetto )
    Les Sud-Coréens arrêtés aux Etats-Unis attendus dans leur pays
    information fournie par AFP 12.09.2025 07:22 

    Des centaines de Sud-Coréens qui avaient été arrêtés sur le chantier d'une usine de batteries par la police américaine de l'immigration sont attendus vendredi dans leur pays, après cet épisode qui selon Séoul risque d'entraver ses futurs investissements aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 12.09.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EURONEXT ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank