La SEC américaine demande le rejet de l'affaire contre l'ancien directeur général de Nikola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mrinmay Dey

La Commission américaine des opérations de bourse a demandé jeudi le non-lieu pour Trevor Milton, fondateur et ancien directeur général de Nikola, une société qui cherchait à fabriquer des camionnettes électriques et à hydrogène.

Dans cette affaire, déposée en 2021, les procureurs américains ont accusé Trevor Milton d'avoir faussement prétendu que Nikola avait construit un pick-up électrique et à hydrogène à partir de zéro et développé des batteries en interne, alors qu'elle s'approvisionnait sciemment à l'extérieur.

Dans un document déposé jeudi auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, la SEC a déclaré qu'elle estimait qu'il convenait de classer l'affaire.

Trevor Milton, qui a été gracié par le président américain Donald Trump cette année, a également renoncé à son droit de demander des frais de justice et a renoncé à toute réclamation contre l'agence, selon le document.

L'action de Nikola s'est effondrée après que Hindenburg Research, un ancien vendeur à découvert très en vue, a ciblé la société en 2020, l'accusant de tromper les investisseurs sur ses avancées technologiques.

Elle a mis en cause une vidéo produite par Nikola montrant son camion électrique roulant à grande vitesse, alors qu'en réalité le véhicule a dévalé une colline.

Trevor Milton, qui a fondé l'entreprise basée à Phoenix en 2014, a démissionné peu après la publication du rapport. Deux ans plus tard, il a été condamné en octobre 2022 pour un chef d'accusation de fraude sur les titres et deux chefs d'accusation de fraude électronique.

En 2023, un jury a reconnu Milton coupable d'avoir trompé les investisseurs sur la technologie de l'entreprise, ce qui lui a valu une peine de quatre ans d'emprisonnement.

En février, Nikola est devenu le dernier fabricant de véhicules électriques à vaciller, en se plaçant sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et en annonçant son intention de vendre ses actifs.