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La SEC américaine conclut un accord à l'amiable dans le cadre d'une action civile contre le milliardaire indien Adani, sous réserve de l'approbation du tribunal
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 01:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 2)

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a conclu jeudi un accord à l'amiable dans le cadre d'une action civile contre le milliardaire indien Gautam Adani, sous réserve de l'approbation du tribunal, selon des documents judiciaires.

Le ministère de la Justice est sur le point d'abandonner les accusations pénales de fraude portées contre Adani, qui s'est engagé à investir 10 milliards de dollars dans l'économie américaine, selon deux sources proches du dossier.

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