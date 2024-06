La SCPI Efimmo 1 de Sofidy génère une plus-value de 4 millions d’euros suite à la vente d’un immeuble lyonnais

SOFIDY

Le 15 mai dernier, la SCPI de rendement Efimmo 1 a cédé un actif de plus de 2 100 m² pour un montant supérieur à sa dernière valeur d'expertise.

La vente de cet immeuble de bureaux situé rue Childebert dans le quartier de Bellecour sur la presqu'île du 2ᵉ arrondissement de Lyon, pour un montant de près de 10 M€ net vendeur, génère un taux de rendement Acte en Main (AEM) de +5,50 %*, et fait ressortir une plus-value brute de 3,7 M€.

Cette vente démontre la pertinence de la stratégie d'investissement sur le long terme et la capacité de Sofidy à créer de la valeur pour ses épargnants, y compris en période de taux d'intérêt élevés.

*Loyer en place divisé par le prix de vente de l'actif tout compris.

Avertissements et risques

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.