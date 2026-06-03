La Sberbank russe propose un modèle d'IA aux pays du Sud désireux de réduire la fracture numérique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la date)

* Sberbank propose des modèles formés sur du contenu local

* Les modèles d'IA spécialisés et compacts seront très demandés

* L'IA pourrait augmenter la productivité de la Russie jusqu'à 22%

par Gleb Bryanski et Elena Fabrichnaya

La Russie commercialise une "IA souveraine" auprès des pays du Sud préoccupés par la confidentialité et le contenu des modèles d’IA occidentaux, a déclaré un dirigeant de Sberbank à Reuters, alors que les pays émergents cherchent à tirer parti de cette technologie et à surmonter des obstacles tels que la faiblesse de leurs infrastructures.

La Russie est à la traîne derrière les États-Unis et la Chine dans la course mondiale à l'IA, et Sberbank ainsi que le géant russe de l'informatique Yandex s'efforcent de rattraper leur retard avec leurs modèles phares, GigaChat et YandexGPT. Sberbank constate une demande pour des modèles entraînés sur du contenu local. "Au début, ce sera plus lent et moins intelligent qu’Anthropic, Grok ou DeepSeek, mais cela correspondra à vos valeurs," a déclaré à Reuters Alexander Vedyakhin, premier directeur général adjoint de la plus grande banque russe, Sberbank, et développeur d’IA, lors d’une interview accordée avant la plus grande conférence économique de Russie à Saint-Pétersbourg. "Il existe une forte demande en la matière de la part des pays du Sud et de ceux qui souhaitent développer une IA souveraine mais n’en ont pas les moyens," a-t-il déclaré, faisant référence aux États d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie.

M. Vedyakhin a indiqué que l'IA évoluait vers des modèles plus compacts et spécialisés qui ne gaspillent pas de ressources. Il a ajouté qu'un modèle d'évaluation de solvabilité n'a pas besoin de connaître des dialectes rares ou de citer de la poésie, ce qui consomme des ressources.

"Nous avons atteint un point de saturation en ce qui concerne le nombre de paramètres dans un modèle. Les utilisateurs n’ont pas besoin de milliards de paramètres; ils ont besoin de solutions à des problèmes spécifiques à un coût raisonnable. Par conséquent, la prochaine étape est la compression des modèles," a déclaré M. Vedyakhin.

LA COURSE MONDIALE À L'IA

Le président Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que la Russie faisait partie des trois seuls pays au monde capables de développer des modèles d'IA nationaux, pouvant être utilisés dans des domaines sensibles tels que les opérations gouvernementales et la défense. Lors de la visite de Poutine en Chine en mai, le directeur général de Sberbank, German Gref, a évoqué l'achat de puces fabriquées en Chine pour alimenter GigaChat, alors que les sanctions occidentales continuent de bloquer l'accès du pays au matériel de pointe à l'étranger.

M. Vedyakhin a déclaré que l'un des secrets du succès du fabricant américain de puces Nvidia dans le contrôle de l'industrie de l'IA résidait dans son logiciel de programmation de puces CUDA (Compute Unified Device Architecture), qui est devenu une norme industrielle avec laquelle tous les LLM existants fonctionnent. Toute puce alternative aurait du mal à s'imposer comme nouvelle norme, a-t-il ajouté.

Il a estimé que l'IA pourrait augmenter la productivité de 11% à 22% dans certains secteurs de l'économie russe et réaffecter la main-d'œuvre humaine à des secteurs tels que la construction.

Lassé de voir des armées de robots danser lors d’événements consacrés à l’IA, il a déclaré avoir demandé à son équipe de développer un robot de pose de carrelage alimenté par l’IA capable de faire quelque chose d’utile. Le robot est actuellement en phase de test.

"Cependant, il ne peut fonctionner efficacement que sur une surface parfaitement préparée, ce qui doit d'abord être fait par des humains," a-t-il déclaré.