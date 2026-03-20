La Russie va se doter de pouvoirs étendus pour interdire ou restreindre les outils d'IA étrangers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le ministère publie des propositions de règles en matière d'IA

* Les règles visent à étendre le contrôle de la Russie sur le secteur de l'IA

* Moscou veut que les données des utilisateurs russes soient stockées en Russie - RIA

* Les règles stipulent que l'IA doit respecter les "valeurs russes traditionnelles"

par Andrew Osborn

Les outils d'IA étrangers tels que Claude, ChatGPT et Gemini pourraient être interdits ou restreints en Russie s'ils n'adhèrent pas aux nouvelles règles qui donneraient à Moscou des pouvoirs étendus pour réglementer le secteur, selon les propositions du gouvernement publiées en ligne.

Ces propositions, publiées par le ministère russe du développement numérique, étendraient au secteur florissant de l'IA la volonté de la Russie d'établir un internet souverain, protégé de l'influence étrangère et respectant ce qu'elle appelle les "valeurs spirituelles et morales russes traditionnelles".

Le ministère russe du développement numérique a déclaré dans un communiqué que les nouvelles règles étaient conçues pour "aider à protéger les citoyens contre les manipulations secrètes et les algorithmes discriminatoires".

LIMITER LES TECHNOLOGIES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TRANSFRONTALIÈRES

L'initiative, qui devrait profiter aux outils d'IA nationaux développés par la banque publique Sberbank et le groupe technologique Yandex, a été rendue publique à un moment où l'État russe renforce son contrôle sur l'internet .

La réglementation devrait entrer en vigueur l'année prochaine après un examen plus approfondi et l'approbation du gouvernement.

"Le fonctionnement des technologies d'intelligence artificielle transfrontalières peut être interdit ou restreint dans les cas spécifiés par la législation de la Fédération de Russie", indique le règlement.

L'agence de presse étatique RIA a rapporté vendredi que les outils d'intelligence artificielle étrangers tomberaient sous le coup des nouvelles règles parce qu'ils transféraient inévitablement les données des citoyens russes à l'étranger.

"Les technologies d'intelligence artificielle transfrontalières désignent tous les modèles d'IA étrangers, y compris ChatGPT, Claude et Gemini, dont l'utilisation entraîne la transmission des données, des requêtes et des dialogues des utilisateurs aux développeurs de ces modèles en dehors de la Russie", a déclaré l'agence RIA citant un avocat spécialisé dans les technologies, Kirill Dyakov.

Les trois modèles mentionnés par M. Dyakov ont été développés par des entreprises américaines: OpenAI, Anthropic et Google GOOGL.O d'Alphabet, respectivement.

D'autres outils d'IA étrangers mais ouverts, tels que Qwen ou DeepSeek chinois, pourraient toutefois être adaptés et déployés en toute sécurité dans un environnement fermé sur l'infrastructure propriétaire d'organisations et d'entreprises gouvernementales russes, a déclaré M. Dyakov, étant donné que toutes les données traitées resteraient au sein de cette infrastructure.

Selon la RIA, les modèles d'IA utilisés par plus de 500 000 personnes par jour devraient stocker les informations des utilisateurs russes sur le territoire russe pendant trois ans pour être conformes au nouveau régime réglementaire. Les entreprises technologiques occidentales ont par le passé refusé de se conformer à de telles exigences.