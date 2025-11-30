 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,71
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Russie va alerter les organismes internationaux après que le terminal CPC a été touché par l'Ukraine, selon la RIA
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 09:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Russie informera toutes les plates-formes internationales de l'attaque contre le terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC) sur la mer Noire, a déclaré dimanche la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence de presse étatique RIA.

Le CPC, qui comprend des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré qu'il avait interrompu ses activités après qu'un amarrage de son terminal russe sur la mer Noire a été considérablement endommagé par une attaque de drone naval ukrainien.

Commentant l'incident, Maria Zakharova a déclaré que les actions de l'Ukraine constituaient désormais une menace pour la sécurité mondiale.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

CHEVRON
150,900 USD NYSE +0,88%
EXXON MOBIL
115,950 USD NYSE +1,03%
Gaz naturel
4,85 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,19 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
58,40 USD Ice Europ -1,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank