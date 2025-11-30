La Russie va alerter les organismes internationaux après que le terminal CPC a été touché par l'Ukraine, selon la RIA

La Russie informera toutes les plates-formes internationales de l'attaque contre le terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC) sur la mer Noire, a déclaré dimanche la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence de presse étatique RIA.

Le CPC, qui comprend des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré qu'il avait interrompu ses activités après qu'un amarrage de son terminal russe sur la mer Noire a été considérablement endommagé par une attaque de drone naval ukrainien.

Commentant l'incident, Maria Zakharova a déclaré que les actions de l'Ukraine constituaient désormais une menace pour la sécurité mondiale.