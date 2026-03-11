La Russie se prépare à réduire de 10 % ses dépenses "non sensibles" en 2026, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les coupes excluent les dépenses militaires et sociales et se concentrent sur les dépenses non essentielles

* L'augmentation du prix du pétrole due à la guerre en Iran affectera les décisions budgétaires

* Le ministère des finances doit encore décider de l'ampleur des réductions

* La hiérarchisation des dépenses est en cours de discussion

(Ajout des commentaires du ministère des finances et de la banque centrale aux paragraphes 7 et 8) par Darya Korsunskaya

Le gouvernement russe prépare une possible réduction de 10 % de toutes les dépenses "non sensibles" dans le budget de cette année, ont déclaré des sources à Reuters, mais la décision finale dépendra de la durabilité de la hausse des prix du pétrole déclenchée par la guerre contre l'Iran . Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa cinquième année, la Russie est confrontée à un double problème: la baisse des recettes budgétaires provenant des ventes d'énergie et le ralentissement économique, qui affecte les recettes fiscales provenant d'autres secteurs de l'économie. Le gouvernement prévoit d'affecter davantage d'argent au fonds de réserve budgétaire afin de prévenir son épuisement potentiel. Cette mesure pourrait s'accompagner d'une réduction correspondante des dépenses.

"Le ministère des finances a informé les agences qui distribuent les fonds budgétaires de la nécessité de réduire les dépenses. Ils sont maintenant en train de réfléchir à ce qu'il faut réduire", a déclaré l'une des sources, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

LES COUPES NE SERONT PAS "GÉNÉRALISÉES"

Deux des quatre sources proches du gouvernement, qui sont au courant des communications du ministère des finances, ont mentionné la réduction de 10 %, tandis que les deux autres ont déclaré que la réduction faisait l'objet de discussions, sans préciser le chiffre.

Le ministère des finances a déclaré à Reuters, dans des commentaires sur cet article, qu'il discutait avec d'autres ministères de mesures visant à établir des priorités dans les dépenses budgétaires. Andrei Gangan, chef du département de la politique monétaire à la banque centrale, a déclaré qu'une optimisation des dépenses ne pouvait qu'être bien accueillie.

Le ministère a ajouté que les décisions n'affecteront pas les dépenses liées à ce que la Russie appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine ou les obligations sociales envers les citoyens russes, mais qu'elles contribueront à éviter l'augmentation de la dette et à maintenir la stabilité à long terme des finances de l'État.

Les sources ont indiqué que les réductions ne seront pas généralisées et qu'elles épargneront les dépenses militaires politiquement sensibles ainsi que les dépenses socialement sensibles, telles que les salaires des travailleurs du secteur public ou les prestations sociales.

"Cela se fait toujours en optimisant les dépenses non essentielles. Certains nouveaux projets seront suspendus, comme la construction ou la réparation de routes. Il est probable que l'on envisage de les réduire", a déclaré une autre source.

En Russie, les citoyens ordinaires ont été frappés par la hausse de l'inflation, mais n'ont pas encore ressenti la douleur généralisée d'un ralentissement économique, déclenché par des taux d'intérêt élevés, tandis que les réductions des dépenses publiques n'ont pas encore entraîné de licenciements massifs. La situation économique est aggravée par les sanctions occidentales qui nuisent aux ventes mondiales d'énergie de la Russie. Au cours des deux premiers mois de l'année 2026, les recettes énergétiques du budget russe ont diminué de moitié, tandis que les recettes globales ont chuté de 11 %. La Russie, qui a dû relever l'estimation du déficit budgétaire à deux reprises l'année dernière, prévoit un déficit de 1,6 % du produit intérieur brut en 2026.

ATTENDRE DE VOIR LES PRIX DU PÉTROLE CHANGER La situation s'est brusquement inversée après les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz . Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, la demande de pétrole russe a augmenté et les États-Unis ont même envisagé de lever les sanctions à l'encontre de la Russie. La troisième source a déclaré que la croissance des prix du pétrole ne sera pas soutenable à long terme et que la situation budgétaire actuelle exige des réductions de dépenses indépendamment des fluctuations à court terme des prix du pétrole. Les sources ont souligné qu'aucune décision n'avait encore été prise.

"Les décisions sur l'ampleur des réductions de dépenses n'ont pas encore été prises, car tout le monde attend de voir comment les prix du pétrole vont évoluer à la suite du conflit en Iran", a déclaré la quatrième source.

Le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion nocturne avec son gouvernement au Kremlin sur la situation budgétaire en février, qui a duré de nombreuses heures, selon les termes du Premier ministre Mikhail Mishustin. À l'issue de cette réunion, le ministre des finances, Anton Siluanov, a déclaré que le gouvernement allait abaisser le prix du pétrole, actuellement fixé à 59 dollars, au-delà duquel les revenus de l'énergie alimentent le fonds de réserve , afin de l'adapter à la réalité.

En février, le prix moyen du pétrole russe, calculé à des fins fiscales, était inférieur de 24 % au prix "seuil", ce qui signifie que le gouvernement a dû puiser dans le Fonds de richesse nationale pour couvrir le déficit.