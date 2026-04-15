La Russie s'engage à continuer à fournir Cuba en pétrole brut

Un pétrolier russe entre au mouillage du port cubain de Matanzas

La Russie continuera de ‌fournir du pétrole brut à Cuba, en pleine pénurie depuis le début ​de l'année, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, deux semaines après que Moscou a envoyé un pétrolier transportant environ 700.000 barils ​de brut vers l'île des Caraïbes.

La crise économique à Cuba, pays de près de 11 millions ​d'habitants, a été amplifiée par l'embargo ⁠sur le pétrole vénézuélien imposé par l'administration Trump dans la foulée ‌de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier par l'armée américaine.

Donald Trump a également menacé d'instaurer des droits ​de douane contre tout ‌pays qui vendrait du pétrole à Cuba, ce qui ⁠a notamment conduit le Mexique, autre fournisseur important de l'île, à cesser toute livraison depuis.

Mais les États-Unis ont par la suite autorisé la livraison de ⁠pétrole russe à ‌Cuba, la première de l'année effectuée par Moscou, pour des ⁠raisons humanitaires.

"Nous avons envoyé le premier pétrolier transportant 100.000 tonnes (700.000 barils) de ‌pétrole à destination de Cuba", a confirmé Sergueï Lavrov lors ⁠d'un point presse à l'issue d'une visite de deux jours ⁠à la Chine

"Mais ‌je ne doute pas que nous continuerons à fournir cette aide, et que (la ​Chine) continuera bien sûr à participer ‌à cette coopération", a-t-il ajouté, sans évoquer la question d'une éventuelle autorisation des États-Unis pour les ​livraisons futures.

L'administration Trump a déclaré qu'elle examinerait les futures livraisons de pétrole à Cuba au "cas par cas".

Cuba, allié historique de la Russie ⁠depuis la Guerre froide, ne produit qu'un tiers du pétrole dont il a besoin.

Sergueï Lavrov a également dit espérer que les États-Unis ne reviendraient pas à l'époque des "guerres coloniales", une allusion aux propos, maintes fois répétés par Donald Trump, de prendre le "contrôle" de Cuba.

(Vladimir Soldatkin, version française Benoit Van Overstraeten, ​édité par Sophie Louet)