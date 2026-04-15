La Russie s'engage à continuer à fournir Cuba en pétrole brut

Un pétrolier russe entre au mouillage du port cubain de Matanzas
La Russie continuera de fournir du pétrole brut à Cuba, en pleine pénurie depuis le début de l'année, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, deux semaines après que Moscou a envoyé un pétrolier transportant environ 700.000 barils de brut vers l'île des Caraïbes.
La crise économique à Cuba, pays de près de 11 millions d'habitants, a été amplifiée par l'embargo sur le pétrole vénézuélien imposé par l'administration Trump dans la foulée de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier par l'armée américaine.
Donald Trump a également menacé d'instaurer des droits de douane contre tout pays qui vendrait du pétrole à Cuba, ce qui a notamment conduit le Mexique, autre fournisseur important de l'île, à cesser toute livraison depuis.
Mais les États-Unis ont par la suite autorisé la livraison de pétrole russe à Cuba, la première de l'année effectuée par Moscou, pour des raisons humanitaires.
"Nous avons envoyé le premier pétrolier transportant 100.000 tonnes (700.000 barils) de pétrole à destination de Cuba", a confirmé Sergueï Lavrov lors d'un point presse à l'issue d'une visite de deux jours à la Chine
"Mais je ne doute pas que nous continuerons à fournir cette aide, et que (la Chine) continuera bien sûr à participer à cette coopération", a-t-il ajouté, sans évoquer la question d'une éventuelle autorisation des États-Unis pour les livraisons futures.
L'administration Trump a déclaré qu'elle examinerait les futures livraisons de pétrole à Cuba au "cas par cas".
Cuba, allié historique de la Russie depuis la Guerre froide, ne produit qu'un tiers du pétrole dont il a besoin.
Sergueï Lavrov a également dit espérer que les États-Unis ne reviendraient pas à l'époque des "guerres coloniales", une allusion aux propos, maintes fois répétés par Donald Trump, de prendre le "contrôle" de Cuba.
(Vladimir Soldatkin, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)
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