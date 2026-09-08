La Russie reprend ses attaques contre Kyiv, deux morts - autorités locales

Frappe de missile russe à Kiev

La Russie a repris dans la nuit de ‌lundi à mardi ses bombardements nocturnes contre Kyiv, faisant deux morts dans la capitale ukrainienne, deux jours après ​le départ des émissaires du président américain Donald Trump, a annoncé le maire de la ville Vitali Klitschko.

Il a ajouté que plus de 10 personnes avaient été blessées par ces attaques, qui ont également provoqué plusieurs départs d'incendie ​et endommagé 14 immeubles, une résidence universitaire, une école, une clinique, des entrepôts et d'autres sites.

Cette nouvelle offensive russe intervient après que les émissaires américains ​Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré dimanche à Kyiv ⁠le président ukrainien Volodimir Zelensky. Ils avaient auparavant été reçus à Moscou par le président russe Vladimir ‌Poutine pour des discussions que le Kremlin a qualifiées d'"utiles".

"Dès que les émissaires de paix du président américain sont partis, (le président russe Vladimir) Poutine a lancé une nouvelle attaque massive ​et effroyable contre Kyiv", a dit sur ‌la plateforme X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha.

"Ses missiles balistiques ⁠en disent plus long que ses discours sur la diplomatie", a-t-il ajouté, tout en exhortant les alliés à intensifier la pression sur Moscou, ainsi qu’à fournir des intercepteurs pour abattre les missiles balistiques, les stocks de Kyiv en ⁠la matière étant au ‌plus bas.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que Moscou avait frappé des cibles ⁠militaires et logistiques à Kyiv et dans la région environnante, ainsi que dans le port de Tchernomorsk, sur la ‌mer Noire, ont rapporté les agences de presse russes.

L'aviation ukrainienne a pour sa part décompté des ⁠dizaines de missiles et 166 drones lancés par la Russie au cours de ⁠la nuit, essentiellement sur la ‌région de Kyiv et sur Odessa, ajoutant avoir abattu 142 drones, 31 (sur 32) missiles de croisière et deux missiles ​balistiques.

Kyiv n'a pas précisé, comme c'est devenu l'habitude depuis quelque ‌temps, le nombre de missiles balistiques, les plus difficiles à intercepter, tirés par Moscou.

Côté russe, deux personnes ont été tuées et une autre ​blessée lors d'une attaque ukrainienne contre la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, a déclaré Sergueï Aksionov, le gouverneur régional nommé par Moscou.

Le gouverneur de la région russe de Briansk a déclaré ⁠qu'une personne avait été tuée lors d'une attaque ukrainienne sur la ville de Starodoub.

Et une attaque ukrainienne aux drones a endommagé mardi matin des infrastructures civiles à Saratov, blessant plusieurs personnes, a dit le gouverneur régional. La zone abrite une importante raffinerie de pétrole opérée par la compagnie publique Rosneft ainsi que d'autres sites industriels et militaires.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec la contribution de Anna Pruchnicka à Gdansk et de Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française ​Jean Terzian et Benoit Van Overstraeten)