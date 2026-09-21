La Russie place Aptar Europe Holding sous administration provisoire

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Le président Vladimir Poutine a ordonné que les actifs russes d'Aptar Europe Holding, une filiale de la société Apta spécialisée dans les systèmes d'administration et de distribution de médicaments, soient placés sous administration provisoire, selon un décret présidentiel publié lundi.