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La Russie place Aptar Europe Holding sous administration provisoire
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 13:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Vladimir Poutine a ordonné que les actifs russes d'Aptar Europe Holding, une filiale de la société Apta spécialisée dans les systèmes d'administration et de distribution de médicaments, soient placés sous administration provisoire, selon un décret présidentiel publié lundi.

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