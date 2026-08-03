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La Russie ouvre une enquête contre Apple concernant la préinstallation d'applications nationales
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 16:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité russe de la concurrence a ouvert une enquête contre Apple après que l'entreprise technologique américaine n'a pas donné suite à un avertissement concernant la préinstallation sur ses appareils de l'application de messagerie russe MAX et de l'App Store russe, a rapporté lundi l'agence de presse officielle RIA.

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