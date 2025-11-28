La Russie menace d'interdire totalement WhatsApp, selon l'agence TASS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roskomnadzor, l'organe de surveillance des communications de l'État russe, a déclaré vendredi qu'il continuait à restreindre le service de messagerie WhatsApp et qu'il le bloquerait complètement s'il ne se conformait pas à la législation russe, a rapporté l'agence de presse étatique TASS.

En août, la Russie a commencé à limiter certains appels sur WhatsApp, propriété de Meta Platforms META.O , et sur Telegram, accusant les plateformes étrangères de refuser de partager des informations avec les forces de l'ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme.