La Russie menace d'interdire totalement WhatsApp
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et d'un contexte)

L'organisme de surveillance des communications de l'État russe a menacé vendredi de bloquer complètement WhatsApp s'il ne se conforme pas à la législation russe, ont rapporté des agences de presse.

En août, la Russie a commencé à limiter certains appels sur WhatsApp, propriété de Meta Platforms META.O , et sur Telegram, accusant les plateformes étrangères de refuser de partager des informations avec les forces de l'ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme.

Vendredi, l'organisme de surveillance Roskomnadzor a de nouveau accusé WhatsApp de ne pas se conformer aux exigences russes visant à prévenir et à combattre la criminalité.

"Si le service de messagerie continue à ne pas répondre aux exigences de la législation russe, il sera complètement bloqué", selon l'agence de presse Interfax.

WhatsApp a accusé Moscou d'essayer d'empêcher des millions de Russes d'accéder à des communications sécurisées.

Les autorités russes encouragent une application rivale soutenue par l'État, appelée MAX, qui, selon les critiques, pourrait être utilisée pour suivre les utilisateurs à la trace. Les médias d'État ont rejeté ces accusations comme étant fausses.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
643,2000 USD NASDAQ +1,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

