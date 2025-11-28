La Russie menace d'interdire totalement WhatsApp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et d'un contexte)

L'organisme de surveillance des communications de l'État russe a menacé vendredi de bloquer complètement WhatsApp s'il ne se conforme pas à la législation russe, ont rapporté des agences de presse.

En août, la Russie a commencé à limiter certains appels sur WhatsApp, propriété de Meta Platforms META.O , et sur Telegram, accusant les plateformes étrangères de refuser de partager des informations avec les forces de l'ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme.

Vendredi, l'organisme de surveillance Roskomnadzor a de nouveau accusé WhatsApp de ne pas se conformer aux exigences russes visant à prévenir et à combattre la criminalité.

"Si le service de messagerie continue à ne pas répondre aux exigences de la législation russe, il sera complètement bloqué", selon l'agence de presse Interfax.

WhatsApp a accusé Moscou d'essayer d'empêcher des millions de Russes d'accéder à des communications sécurisées.

Les autorités russes encouragent une application rivale soutenue par l'État, appelée MAX, qui, selon les critiques, pourrait être utilisée pour suivre les utilisateurs à la trace. Les médias d'État ont rejeté ces accusations comme étant fausses.