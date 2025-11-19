 Aller au contenu principal
La Russie interrompt temporairement les vols à l'aéroport de Krasnodar
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 01:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité russe de l'aviation civile, Rosaviatsiya, a déclaré qu'elle interrompait temporairement les vols à l'aéroport de Krasnodar, dans le sud de la Russie, tôt ce mercredi, afin d'assurer la sécurité des vols.

Les chaînes d'information non officielles russes et ukrainiennes Telegram ont fait état d'une série d'explosions dans la région de Krasnodar, où se trouvent le terminal pétrolier de Novorossiisk et la raffinerie d'Ilsky.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports non officiels sur les explosions.

Guerre en Ukraine

