La Russie interrompt temporairement les vols à l'aéroport de Krasnodar

L'autorité russe de l'aviation civile, Rosaviatsiya, a déclaré qu'elle interrompait temporairement les vols à l'aéroport de Krasnodar, dans le sud de la Russie, tôt ce mercredi, afin d'assurer la sécurité des vols.

Les chaînes d'information non officielles russes et ukrainiennes Telegram ont fait état d'une série d'explosions dans la région de Krasnodar, où se trouvent le terminal pétrolier de Novorossiisk et la raffinerie d'Ilsky.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports non officiels sur les explosions.