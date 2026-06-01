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La Russie interdit les exportations de kérosène jusqu'au 30 novembre
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 10:27

Le gouvernement russe a annoncé lundi interdire les exportations de kérosène jusqu'au 30 novembre, alors que les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes et d'autres infrastructures énergétiques se poursuivent.

La Russie exporte du kérosène principalement par chemin de fer vers l'Asie centrale, notamment au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan.

"Le but de cette décision est d'assurer la stabilité du marché intérieur des carburants", indique le communiqué du gouvernement.

Moscou a déjà restreint ses exportations d'essence, mais n'a pas encore pris de mesures concernant le diesel, l'agence de presse Interfax ayant cependant rapporté la semaine dernière que des mesures étaient à l'étude.

La production de diesel en Russie a chuté d'environ 10% en mai, s'ajoutant à une baisse mensuelle de 10% en avril, les attaques de drones ukrainiens contre les raffineries les ayant contraintes à réduire ou à interrompre leur production, selon les données de Reuters publiées vendredi, tandis que les exportations de kérosène ont augmenté.

(Reuters, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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