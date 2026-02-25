La Russie inflige une amende à Google pour avoir distribué des services VPN, selon l'agence TASS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal russe a condamné Google GOOGL.O à une amende de plus de 22 millions de roubles (288 000 $) pour avoir distribué des services VPN (virtual private network) sur le magasin d'applications Google Play, a rapporté mercredi l'agence de presse d'État TASS.

Les VPN permettent aux Russes d'accéder à des plateformes technologiques étrangères et à des contenus que la Russie a interdits ou limités. (1 $ = 76,4500 roubles)