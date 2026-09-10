 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie frappe une station-service à Kyiv et une entreprise agroalimentaire internationale à Dnipro
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 17:34
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du Premier ministre au paragraphe 3, et des détails sur l'attaque de Pavlohrad au paragraphe 12)

par Pavel Polityuk et Anna Pruchnicka

La Russie a frappé une station-service à Kyiv, la capitale ukrainienne, ainsi qu'un site agroalimentaire international exploité par Bunge dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, ont déclaré jeudi les autorités, alors que Moscou intensifie ses attaques contre des cibles logistiques et économiques.

La Russie a intensifié sa campagne aérienne contre l’Ukraine ces dernières semaines, lançant des missiles balistiques et des drones à réaction sur des entrepôts, des fournisseurs alimentaires et des chaînes de distribution. Kyiv peine à repousser ces attaques en raison d’un manque de systèmes de défense aérienne.

Le Premier ministre Sergii Koretskyi a déclaré que les attaques russes contre les entreprises et les infrastructures civiles « se multipliaient rapidement » et a exhorté le gouvernement à « réagir et à agir en amont ».

La Russie nie viser délibérément des sites civils.

La frappe contre la station-service Ukrnafta semble être la première attaque par drone à réaction contre une telle installation à Kyiv. Elle fait suite à environ 300 attaques contre des stations-service situées dans ou à proximité des régions ukrainiennes de première ligne ces derniers mois.

Quatre personnes ont été blessées, a indiqué le maire Vitali Klitschko.

« Ces frappes n’ont aucun objectif militaire. Il s’agit de terreur et d’intimidation à l’encontre de la population civile », a déclaré Bohdan Kukura, directeur général d’Ukrnafta, sur Facebook.

« CE N’EST PAS UNE COÏNCIDENCE »

À Dnipro, deux personnes ont été tuées lors de l’attaque contre l’usine d’huile de tournesol Bunge, l’une des cinq plus grandes usines agroalimentaires d’Ukraine, dotée d’une capacité de traitement de 1 600 tonnes de graines oléagineuses par jour.

Il s’agissait de la deuxième attaque contre une entreprise américaine en quelques semaines, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

« Ce n'est pas une coïncidence, mais s'inscrit dans la campagne de terreur systématique menée par Moscou contre les entreprises et les intérêts économiques américains », a-t-il écrit sur X.

Cinq autres personnes ont été blessées, a indiqué un responsable local.

À Pavlohrad, un point de transit stratégique de l’est de l’Ukraine menant aux zones de front, une frappe russe a tué quatre personnes et en a blessé une soixantaine, ont indiqué des responsables régionaux.

Dans la ville de Soumy, au nord-est du pays, les autorités municipales ont indiqué qu’un drone à réaction s’était écrasé sur un centre commercial, un jour après qu’une attaque similaire y eut fait deux morts et vingt blessés.

Moscou et Kyiv se sont livrées ces dernières semaines à une escalade de frappes contre des cibles logistiques et d’autres cibles économiques, dans le but de nuire à l’effort de guerre de l’autre partie.

L’Ukraine a attaqué les plus grands détaillants en ligne russes et des raffineries de pétrole, souvent situées au cœur du pays, ainsi que les infrastructures logistiques liées à l’énergie et aux carburants dans les régions de son propre territoire occupées par les forces russes.

La Russie, quant à elle, a intensifié ses frappes sur les ports ukrainiens, faisant quatre morts et 19 blessés dans la ville méridionale de Mykolaïv au cours de la nuit, ont indiqué des responsables régionaux.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

BUNGE GLOBAL
125,215 USD NYSE +1,08%
Gaz naturel
2,82 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
106,94 USD Ice Europ +5,10%
Pétrole WTI
101,42 USD Ice Europ +4,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 116,76 -0,49%
Pétrole Brent
106,95 +5,11%
2CRSI
30,32 +6,61%
SOITEC
136,55 -5,37%
HAFFNER ENERGY
0,642 -5,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank