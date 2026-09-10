La Russie frappe une station-service à Kyiv et une entreprise agroalimentaire internationale à Dnipro

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(Ajout des commentaires du Premier ministre au paragraphe 3, et des détails sur l'attaque de Pavlohrad au paragraphe 12)

par Pavel Polityuk et Anna Pruchnicka

La Russie a frappé une station-service à Kyiv, la capitale ukrainienne, ainsi qu'un site agroalimentaire international exploité par Bunge dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, ont déclaré jeudi les autorités, alors que Moscou intensifie ses attaques contre des cibles logistiques et économiques.

La Russie a intensifié sa campagne aérienne contre l’Ukraine ces dernières semaines, lançant des missiles balistiques et des drones à réaction sur des entrepôts, des fournisseurs alimentaires et des chaînes de distribution. Kyiv peine à repousser ces attaques en raison d’un manque de systèmes de défense aérienne.

Le Premier ministre Sergii Koretskyi a déclaré que les attaques russes contre les entreprises et les infrastructures civiles « se multipliaient rapidement » et a exhorté le gouvernement à « réagir et à agir en amont ».

La Russie nie viser délibérément des sites civils.

La frappe contre la station-service Ukrnafta semble être la première attaque par drone à réaction contre une telle installation à Kyiv. Elle fait suite à environ 300 attaques contre des stations-service situées dans ou à proximité des régions ukrainiennes de première ligne ces derniers mois.

Quatre personnes ont été blessées, a indiqué le maire Vitali Klitschko.

« Ces frappes n’ont aucun objectif militaire. Il s’agit de terreur et d’intimidation à l’encontre de la population civile », a déclaré Bohdan Kukura, directeur général d’Ukrnafta, sur Facebook.

« CE N’EST PAS UNE COÏNCIDENCE »

À Dnipro, deux personnes ont été tuées lors de l’attaque contre l’usine d’huile de tournesol Bunge, l’une des cinq plus grandes usines agroalimentaires d’Ukraine, dotée d’une capacité de traitement de 1 600 tonnes de graines oléagineuses par jour.

Il s’agissait de la deuxième attaque contre une entreprise américaine en quelques semaines, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

« Ce n'est pas une coïncidence, mais s'inscrit dans la campagne de terreur systématique menée par Moscou contre les entreprises et les intérêts économiques américains », a-t-il écrit sur X.

Cinq autres personnes ont été blessées, a indiqué un responsable local.

À Pavlohrad, un point de transit stratégique de l’est de l’Ukraine menant aux zones de front, une frappe russe a tué quatre personnes et en a blessé une soixantaine, ont indiqué des responsables régionaux.

Dans la ville de Soumy, au nord-est du pays, les autorités municipales ont indiqué qu’un drone à réaction s’était écrasé sur un centre commercial, un jour après qu’une attaque similaire y eut fait deux morts et vingt blessés.

Moscou et Kyiv se sont livrées ces dernières semaines à une escalade de frappes contre des cibles logistiques et d’autres cibles économiques, dans le but de nuire à l’effort de guerre de l’autre partie.

L’Ukraine a attaqué les plus grands détaillants en ligne russes et des raffineries de pétrole, souvent situées au cœur du pays, ainsi que les infrastructures logistiques liées à l’énergie et aux carburants dans les régions de son propre territoire occupées par les forces russes.

La Russie, quant à elle, a intensifié ses frappes sur les ports ukrainiens, faisant quatre morts et 19 blessés dans la ville méridionale de Mykolaïv au cours de la nuit, ont indiqué des responsables régionaux.