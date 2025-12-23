 Aller au contenu principal
La Russie fait part de ses préoccupations aux États-Unis concernant les mesures prises à l'égard du Venezuela, selon les agences de presse russes
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Russie fait part aux États-Unis de ses préoccupations concernant les actions de Washington à l'égard du Venezuela, ont déclaré les agences de presse russes citant le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov.

La campagne de pression de Trump sur le Venezuela a inclus une présence militaire accrue dans la région et plus de deux douzaines de frappes militaires sur des navires soupçonnés de trafic de drogue.

