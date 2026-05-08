La Russie et l'Ukraine s'accordent sur un cessez-le-feu de trois jours négocié par les États-Unis

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* Trump annonce un cessez-le-feu du 9 au 11 mai et un échange de prisonniers

* Chaque partie déclare accepter ces propositions

* Auparavant, les deux parties s'étaient mutuellement accusées de nouvelles attaques

* La Russie célèbre samedi la victoire de la Seconde Guerre mondiale

(Mise à jour suite à l'annonce du cessez-le-feu par Trump) par Guy Faulconbridge, Mark Trevelyan et Steve Holland

La Russie et l'Ukraine ont confirmé vendredi qu'elles avaient accepté le cessez-le-feu de trois jours annoncé par le président américain Donald Trump, qui s'étendra du 9 au 11 mai.

L'annonce de Trump sur Truth Social indiquait également que chaque pays, enlisé dans un conflit depuis plus de quatre ans , procéderait à un échange de 1 000 prisonniers de guerre.

Kyiv et Moscou se sont mutuellement accusées d'avoir violé les cessez-le-feu déclarés séparément cette semaine, alors que la Russie s'apprête à organiser le 9 mai un défilé pour le Jour de la Victoire, qui commémore la victoire soviétique de 1945 sur l'Allemagne nazie.

“Ce cessez-le-feu inclura une suspension de toute activité militaire, ainsi qu'un échange de 1 000 prisonniers de chaque pays”, a écrit Trump.

“Cette demande a été formulée directement par moi-même, et j’apprécie énormément que le président Vladimir Poutine et le président Volodymyr Zelenskiy y aient donné leur accord. Espérons que ce soit le début de la fin d’une guerre très longue, meurtrière et âprement disputée.”

Trump a ajouté que les pourparlers se poursuivaient en vue de mettre fin à la guerre “et que nous nous en approchons de plus en plus chaque jour”.

Zelenskiy, dans un message publié sur Telegram, a confirmé que le cessez-le-feu avait été organisé dans le cadre des efforts de négociation américains et que les questions humanitaires restaient une priorité absolue.

“C’est pourquoi aujourd’hui, dans le cadre du processus de négociation mené sous l’égide des États-Unis, nous avons obtenu l’accord de la Russie pour procéder à un échange de prisonniers de guerre dans le format de 1 000 pour 1 000”, a écrit Zelenskiy.

Zelenskiy a également publié un décret ironique “autorisant” la tenue du défilé militaire russe du 9 mai et affirmant que les armes ukrainiennes ne viseraient pas la Place Rouge.

Yuri Ushakov, conseiller du Kremlin, s'exprimant au nom de Poutine devant les journalistes, a déclaré que la Russie avait également accepté l'initiative de Trump.

“Un accord sur cette question a été conclu lors de nos discussions téléphoniques avec l’administration américaine”, a-t-il déclaré.

Auparavant, la Russie et l’Ukraine s’étaient mutuellement accusées d’avoir violé les cessez-le-feu qu’elles avaient chacune déclarés séparément.

Les deux camps continuent de s'affronter à coups de missiles, de drones et d'artillerie, sans qu'une fin à la guerre ne soit en vue. Les pourparlers de paix sont au point mort, l'Ukraine rejetant la demande de Poutine de céder les territoires qu'elle défend avec succès depuis 2022.

CESSES-LE-FEU SÉPARÉS

Poutine avait déclaré unilatéralement un cessez-le-feu de deux jours, vendredi et samedi, pour les commémorations du Jour de la Victoire – la fête nationale la plus vénérée de Russie.

Kyiv a répondu qu'un cessez-le-feu limité à cette fête était inapproprié et a appelé à une trêve indéfinie devant débuter deux jours plus tôt, ce que Moscou a ignoré.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 264 drones ukrainiens avaient été abattus aux premières heures de vendredi, tandis que le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que la capitale avait été prise pour cible et que des responsables avaient signalé que la région de Perm, dans l'Oural, avait été attaquée par des drones.

L'Ukraine a déclaré avoir frappé une raffinerie de pétrole russe à Perm pour la deuxième journée consécutive et touché une autre installation pétrolière dans la ville de Iaroslavl. Zelenskiy a déclaré que les forces russes avaient continué à frapper les positions ukrainiennes pendant la nuit.

La Russie a averti que toute tentative de l'Ukraine visant à perturber le défilé de la Place Rouge samedi déclencherait une frappe massive de missiles sur Kyiv. Moscou a informé les diplomates que si l'Ukraine attaquait effectivement l'événement, ils devraient évacuer la capitale ukrainienne.

L'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs millions en Ukraine, mais a repoussé les forces nazies jusqu'à Berlin, où Adolf Hitler s'est suicidé et où le drapeau rouge de la Victoire soviétique a été hissé au-dessus du Reichstag en mai 1945.

Le défilé de cette année à Moscou – qui est habituellement une démonstration de la puissance militaire russe avec des missiles balistiques intercontinentaux et des chars – ne comportera aucun équipement militaire.

Le Kremlin a déclaré que la Russie renforçait la sécurité autour de Poutine au cas où l'Ukraine attaquerait l'événement, lors duquel Poutine prononcera un discours. Il doit ensuite rencontrer des dignitaires étrangers en visite, notamment du Laos, de Malaisie et de Slovaquie.

Les troupes de Moscou combattent désormais en Ukraine depuis bien plus de quatre ans – soit plus longtemps que l’implication soviétique, de 1941 à 1945, dans ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique.

La Russie, qui contrôle environ 19,4 % du territoire ukrainien, a vu ses avancées ralentir cette année, ne gagnant que 700 km² au cours des quatre premiers mois de l'année, selon des cartes pro-ukrainiennes.