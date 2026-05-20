La Russie envisage des projets communs avec les États-Unis et la Chine, selon les médias citant l'émissaire de Poutine

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La Russie envisage la possibilité de projets communs avec les États-Unis et la Chine, a déclaré mercredi Kirill Dmitriev, directeur du Fonds russe d'investissement direct, le fonds souverain russe, selon les médias d'État.

Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping à Pékin mercredi, quelques jours après que Xi a eu des entretiens avec le président américain Donald Trump.

“Dans le cadre du Fonds russe d'investissement direct, nous étudions également certains projets, notamment ceux impliquant à la fois la Chine et les États-Unis”, a déclaré Kirill Dmitriev, envoyé spécial de Vladimir Poutine et figure clé des pourparlers entre Moscou et Washington.