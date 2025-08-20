La Russie dispose de "mécanismes spéciaux" pour fournir l'Inde en pétrole, selon un responsable de l’ambassade

La Russie poursuivra ses livraisons de pétrole à l’Inde et le président Vladimir Poutine rencontrera le Premier ministre Narendra Modi à New Delhi d’ici la fin de l’année, a déclaré mercredi un responsable de l’ambassade de Russie en Inde.

La Russie dispose d'un "mécanisme très, très spécial" pour continuer à fournir du pétrole à l'Inde, a déclaré Roman Babouchkine, chargé d'affaires à l'ambassade de Russie en Inde, lors d'un point de presse, ajoutant que les importations de pétrole brut de l'Inde en provenance de la Russie resteraient au même niveau.

Aucune date n'a encore été fixée pour l'entretien entre Vladimir Poutine et Narendra Modi.

Les États-Unis devraient imposer le 28 août des droits de douane supplémentaires de 25% sur l'Inde, en raison de la hausse de ses importations de pétrole russe après la mise en place des sanctions occidentales.

Le mois dernier, l’Union européenne a sanctionné Nayara Energy, une entreprise indienne soutenue par la Russie, ce qui a conduit le raffineur à réduire ses activités et les entreprises à limiter leurs échanges avec elle.

Le commerce entre l'Inde et la Russie devrait croître de 10% par an, a déclaré Evgeniy Griva, représentant commercial adjoint de la Russie en Inde, lors du point presse.

(Krishna Das et Aftab Ahmed, version française Bureau de Gdansk, édité par Augustin Turpin)