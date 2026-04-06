La Russie déclare que huit personnes ont été blessées lors d'attaques de drones ukrainiens à Novorossiysk

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* Novorossiysk est le plus grand port pétrolier russe de la mer Noire

* Les autorités n'ont pas précisé si le port avait été attaqué

* La zone comprend le terminal pétrolier CPC qui exporte du brut kazakh

* La Russie déclare avoir abattu 148 drones en trois heures dimanche

* Près de 500 000 foyers de Donetsk sont privés d'électricité

(Refonte, ajout de détails)

Au moins huit personnes ont été blessées, dont deux enfants, lors d'attaques de drones ukrainiens sur la ville portuaire de Novorossiysk, sur la mer Noire, et un certain nombre de maisons résidentielles ont été endommagées, ont indiqué les autorités russes lundi.

La Russie n'a pas précisé si le port de Novorossiysk, le plus grand point d'exportation de la Russie sur la mer Noire, avait été touché.

L'Ukraine a considérablement intensifié ses attaques contre les installations énergétiques russes, notamment les principaux centres d'exportation de pétrole sur la mer Baltique et la mer Noire, dans le but de réduire les revenus de Moscou provenant des ventes de pétrole, qui constituent l'élément vital de son économie.

La zone du port de Novorossiysk est également un emplacement pour le terminal du Caspian Pipeline Consortium, qui exporte du pétrole du Kazakhstan et dont les actionnaires comprennent des majors américaines, telles que Chevron CVX.N et Exon Mobil

XOM.N .

Habituellement, lorsque les alertes aux raids aériens sont émises, les terminaux pétroliers suspendent leurs activités. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'armée russe a déclaré tôt lundi que les unités de défense aérienne avaient abattu 148 drones ukrainiens sur une période de trois heures et des responsables ont déclaré que les équipes d'urgence rétablissaient l'électricité dans près d'un demi-million de foyers à la suite de pannes liées aux attaques aériennes.

Dimanche soir, un drone a tué un volontaire de la défense civile dans la région frontalière russe de Belgorod, une cible fréquente de l'armée ukrainienne.

Le maire du port de Novorossiysk, Andrei Kravchenko, a déclaré que des débris de drone avaient touché un immeuble d'habitation de grande hauteur.

Dans la région de Donetsk, contrôlée par la Russie et située dans l'est de l'Ukraine, le chef du gouvernement mis en place par la Russie, Andrei Chertkov, a déclaré que des équipes de réparation avaient rétabli l'électricité dans deux grandes villes, Donetsk et Makiivka, après les attaques ukrainiennes contre l'infrastructure énergétique.

M. Chertkov avait précédemment déclaré que près d'un demi-million de foyers avaient été privés d'électricité. Les travaux se poursuivent dans les zones encore privées d'électricité.

Des équipes étaient également en train de rétablir le courant après des coupures massives dans les zones de la région de Zaporijjia tenues par les Russes.