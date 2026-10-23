La Russie bombarde Kyiv et l'Ukraine lance des drones en direction de Moscou, alors même que l'on évoque la reprise des négociations

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* Des missiles russes ont frappé Kyiv et plusieurs régions ukrainiennes

* L'Ukraine lance 630 drones en direction de Moscou

* Trump annonce que les services Starlink ont été rétablis pour l'Ukraine

* Après la visite de Witkoff, les deux parties indiquent que les négociations pourraient reprendre le mois prochain

* Les négociations précédentes n’ont débouché sur aucune avancée

* Les éloges de Witkoff à l'égard de Poutine suscitent une réponse acerbe de Zelensky

(Ajout des commentaires de Trump sur Starlink (paragraphes 2, 10 à 13) et des déclarations de Poutine sur les négociations (paragraphes 6 à 8)

par Olena Harmash

Jeudi, la Russie a pilonné Kyiv avec des missiles balistiques et l’Ukraine a envoyé des centaines de drones en direction de Moscou , alors que les belligérants poursuivaient leur barrage d’attaques malgré les dernières pressions américaines visant à mettre fin au conflit.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’Elon Musk, directeur général d’ SpaceX SPCX.O , avait rétabli l’accès de l’Ukraine à Starlink, l’un des points de discorde entre Washington et Kyiv qui avait semé le doute quant au soutien américain à l’Ukraine.

L’Ukraine a indiqué que la Russie avait tiré au moins 21 missiles balistiques en trois vagues. Le président Volodimir Zelensky a précisé que trois d’entre eux transportaient des armes à sous-munitions — des « bombes à sous-munitions » qui se dispersent sur une vaste zone et sont interdites par de nombreux pays en raison du danger qu’elles représentent pour les civils. Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Russie a affirmé que l’Ukraine avait lancé 630 drones en direction de Moscou au cours de la nuit.

Les deux parties ont procédé à un échange de corps de soldats tombés au combat: Moscou a remis 252 corps et l’Ukraine 25, selon l’agence de presse d’État Belta, en Biélorussie voisine. De tels échanges ont déjà accompagné, par le passé, des initiatives en vue de négociations.

POUTINE: ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA RUSSIE, DE L’UKRAINE ET DE L’EUROPE

Le président russe Vladimir Poutine, interviewé à la télévision russe au lendemain de sa rencontre avec l’envoyé présidentiel américain Steve Witkoff, a confirmé que la Russie était prête à reprendre le mois prochain les pourparlers avec l’Ukraine sous l’égide des États-Unis.

Poutine a déclaré que l’objectif de ces pourparlers était d’assurer la sécurité de l’Ukraine et de la Russie une fois le conflit résolu. Witkoff, a-t-il ajouté, avait souligné que les discussions devaient s’étendre à « l’architecture de la sécurité européenne ».

« Et je suis d’accord avec cela aussi. Eh bien, voyons comment les choses évoluent dans les jours à venir. »

Zelensky a déclaré qu’il espérait que les négociations, qui seraient les premières depuis février, auraient lieu début novembre.

Trump, dans des commentaires sur Starlink, a refusé de dire s’il avait parlé à Musk de la reprise du service pour l’Ukraine.

Auparavant, le Wall Street Journal avait rapporté que Trump avait appelé Musk et lui avait demandé de lever les restrictions sur l’utilisation de ce service par l’Ukraine.

« Je ne souhaite pas m'exprimer là-dessus, que ce soit moi qui ai appelé ou quelqu'un d'autre… En fin de compte, il a rétabli le service », a déclaré Trump aux journalistes.

L’Ukraine utilise Starlink pour ses communications sur le champ de bataille et ses opérations de drones. La restriction de ce service a entravé les missions offensives et de défense aérienne menées par le pays à l’aide de drones contre la Russie.

S'exprimant plus tôt à e aux côtés du Premier ministre finlandais, Zelensky a indiqué que la vitesse des systèmes Starlink n'avait pas encore été rétablie pour l'Ukraine.

« Nous nous penchons sur la question », a déclaré Zelensky, ajoutant qu’il espérait aborder ce sujet avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Une source proche du dossier Starlink a indiqué que le problème persistait, les mêmes restrictions restant largement en vigueur.

Certaines unités de drones signalent atteindre des vitesses de 200 km/h (125 mph) avec leurs drones, mais pour le reste, la situation reste inchangée, a-t-il précisé. « Le principal problème est que nous n’avons aucune explication officielle sur ce qui se passe », a-t-il déclaré.

DIVISION ENTRE WASHINGTON ET Kyiv

Au cours de plus d’une semaine de désaccords entre Washington et Kyiv, Donald Trump a reproché à plusieurs reprises à l’Ukraine d’avoir attaqué des raffineries de pétrole russes, tout en s’exprimant peu sur les attaques russes bien plus meurtrières menées contre l’Ukraine. Il a appelé au remplacement de Zelensky et a déclaré que les actions de la Russie en Ukraine étaient « acceptables ».

Zelensky, qui s’était longtemps abstenu de critiquer l’administration Trump, s’oppose de plus en plus à ce qu’il qualifie de virage vers une sympathie envers Moscou.

Jeudi, Zelensky a vivement réagi aux propos de Witkoff, qui avait salué Poutine en le qualifiant d’« humanitaire » lors de sa visite en Russie, alors que l’envoyé américain remerciait Poutine d’avoir libéré un Américain de 74 ans , capturé par les forces russes en Ukraine.

« Depuis hier soir, trois salves de missiles balistiques ont été lancées sur Kyiv par les “humanitaires” russes », a déclaré Zelensky sur X. « Ils ont utilisé 21 missiles. Malheureusement, de nombreux sites à travers la ville ont été touchés et endommagés. »

La rencontre entre Zelensky et Witkoff visait en partie à rétablir les relations tendues avec Washington après que Trump eut annoncé un accord pour acheter du diesel russe et levé les sanctions contre Moscou.

Kyiv affirme que Washington n’a pas fourni de données d’alerte précoce sur les lancements de missiles russes, a restreint le système satellitaire SpaceX utilisé pour guider les drones ukrainiens et a retenu les systèmes de défense antimissile achetés pour le compte de l’Ukraine par les Européens. Washington nie avoir modifié ses politiques dans le but d’entraver les forces ukrainiennes.

Après avoir rencontré Zelensky ainsi que des responsables européens et de l’OTAN à Oslo cette semaine, Witkoff a évoqué « une certaine dynamique », mais le Kremlin a exprimé des doutes.

«Les Américains ont perçu de nouvelles nuances (à Oslo) et nous en ont fait part. Mais ces nuances, pour ainsi dire, ne nous satisfont pas entièrement», a déclaré jeudi Youri Ouchakov, conseiller du Kremlin.

Un haut responsable russe, informé des entretiens entre Poutine et Witkoff, a indiqué qu’ils avaient été relativement brefs et peu substantiels. L’Américain a apporté des propositions rédigées à Oslo et les a remises à Poutine pour examen, a précisé cette source.

Une autre source proche du Kremlin a indiqué que les propositions américaines comprenaient un scénario dans lequel l’Ukraine céderait sa région du Donbass à la Russie en échange d’une garantie de sa sécurité future de la part de l’OTAN.

Moscou a répété à plusieurs reprises qu’elle ne mettrait pas fin aux combats tant que l’Ukraine n’aurait pas cédé davantage de territoires, limité la taille de ses forces armées et s’engagé à ne plus jamais former d’alliances.

L’Ukraine rejette les conditions de la Russie, qu’elle considère comme une exigence de capitulation qui la laisserait sans défense.

ATTAQUES DANS DE NOMBREUSES RÉGIONS

Zelensky a déclaré que deux personnes avaient été tuées et 34 blessées, dont cinq enfants, lors d’attaques menées pendant la nuit contre une douzaine de régions ukrainiennes.

Les autorités régionales ont indiqué qu’une frappe russe sur un marché de Lozova, près de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, avait fait deux morts et 36 blessés. Trois personnes ont été tuées dans la ville de Zaporijia, dans le sud-est, et une autre dans la région voisine de Dnipropetrovsk.

La Russie a déclaré avoir mené une « frappe massive » pendant la nuit contre des infrastructures portuaires de la région ukrainienne d’Odessa, ainsi que contre des navires utilisés par l’armée ukrainienne.

En Russie, deux personnes ont été blessées près de Moscou par des drones lancés dans la nuit en direction de la capitale, a déclaré le maire Sergueï Sobianine . La plupart des drones ont été abattus à longue distance, a-t-il ajouté.