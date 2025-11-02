La Russie affirme que l'attaque d'un drone ukrainien a mis le feu à un pétrolier et à l'infrastructure portuaire de Tuapse

Un pétrolier et des installations portuaires dans le port russe de Tuapse, sur la mer Noire, ont été endommagés et incendiés pendant la nuit à la suite d'une attaque de drone ukrainien, ont déclaré dimanche les autorités de la région méridionale de Krasnodar.

"Dans le port de Tuapse, des fragments de drones (véhicules aériens sans pilote) sont tombés sur un pétrolier, endommageant la superstructure du pont", a indiqué l'administration sur l'application de messagerie Telegram.

"Un incendie s'est déclaré sur le navire. L'équipage a été évacué."

Le port de Tuapse abrite le terminal pétrolier de la mer Noire de Tuapse et la raffinerie de Tuapse, contrôlée par Rosneft, qui ont été pris pour cible par des drones ukrainiens à plusieurs reprises cette année.

Le terminal est un débouché méridional essentiel pour le brut et les produits raffinés russes destinés aux marchés internationaux , de sorte que toute perturbation peut se répercuter sur les flux d'exportation.

Ces derniers mois, Kyiv a intensifié les frappes sur les raffineries, les dépôts et les oléoducs russes afin de peser sur l'approvisionnement en carburant, de perturber la logistique militaire et d'augmenter les coûts de la guerre, une campagne qu'elle affirme être une riposte aux attaques russes sur le réseau électrique ukrainien.

L'administration de Krasnodar a déclaré que les bâtiments du port et d'autres infrastructures avaient également été endommagés.

La chute de débris de drone a également endommagé un immeuble d'habitation dans le village de Sosnovyi, juste à l'extérieur de Tuapse. Aucun blessé n'a été signalé. La gare ferroviaire de Tuapse a également été légèrement endommagée.