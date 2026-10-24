La Russie affirme qu'une attaque de drone a endommagé des installations à Togliatti ; l'Ukraine indique qu'une usine pétrochimique a été touchée

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(Ajout d'une déclaration de l'état-major ukrainien et de détails)

Plusieurs installations industrielles ont été endommagées samedi lors d'une attaque de drones contre la ville russe de Togliatti, ont indiqué les autorités locales, tandis que l'Ukraine a déclaré avoir frappé une importante usine pétrochimique située dans cette ville.

Le maire de Togliatti, Ilya Sukhikh, a déclaré que les premiers rapports n'indiquaient ni morts ni blessés. Il n'a pas précisé quelles installations avaient été touchées.

L'état-major ukrainien a déclaré avoir frappé l'usine pétrochimique Togliattikauchuk, l'un des plus grands producteurs russes de caoutchouc synthétique.

L'état-major a également fait état d'une frappe contre l'usine d'électronique Proton, située dans la région russe d'Oryol, qui, selon Kyiv, fabrique des composants pour des missiles de croisière et balistiques.

Le gouverneur de la région d’Oryol, Andrei Klychkov, a déclaré que trois personnes avaient été tuées vendredi lors d’une frappe de missile ukrainienne sur une installation civile non précisée de la région.

L'armée ukrainienne a également annoncé avoir touché un avion sur l'aérodrome de Yeysk, dans le sud de la Russie. Les autorités locales ont confirmé une attaque dans la zone, mais ont précisé qu'elle n'avait causé que des dégâts mineurs à deux immeubles d'habitation.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que les défenses aériennes avaient détruit 1 297 drones, un missile de croisière SCALP de fabrication française et quatre missiles ukrainiens Neptune au cours des dernières 24 heures.