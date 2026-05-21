La Russie affiche son soutien à Cuba alors que les États-Unis resserrent l'étau

La Russie a déclaré jeudi qu'elle apporterait un soutien actif à Cuba, malgré, selon elle, les tentatives des États-Unis d'intimider le pays et de resserrer l'"étau des sanctions" autour de l'île dirigée par communistes.

L'ancien président cubain Raul Castro a été inculpé mercredi par la justice américaine pour son implication présumée dans la destruction de deux avions civils au large de Cuba qui avait fait quatre morts en 1996.

Trente ans après les faits, la mise en accusation de Raul Castro, alors ministre de la Défense, marque un cran supplémentaire dans l'escalade entre Washington et La Havane.

"Nous continuerons à apporter le soutien le plus actif au peuple cubain frère pendant cette période extrêmement difficile", a dit aux journalistes la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

"Nous réaffirmons notre entière solidarité avec Cuba et condamnons fermement toute tentative d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un État souverain, d'intimidation, ainsi que le recours à des mesures restrictives unilatérales illégales, à des menaces et au chantage", a-t-elle ajouté.

Priée de dire si La Havane avait sollicité une aide militaire auprès de Moscou, Maria Zakharova a déclaré que la Russie entretenait des contacts avec Cuba sur toutes les questions d'intérêt commun.

"Nous entretenons des contacts avec Cuba sur toutes les questions qui intéressent nos deux pays", a-t-elle dit en réponse à une question de Reuters.

La porte-parole a démenti un article d'Axios selon lequel Cuba aurait acquis plus de 300 drones auprès de la Russie et de l'Iran dans le but potentiel d'attaquer des intérêts américains.

Juste avant la Russie, la Chine a également dénoncé la pression exercée sur Cuba par les Etats-Unis, qui ont coupé les approvisionnements en énergie de La Havane après avoir arrêté en janvier son allié le président vénézuélien Nicolas Maduro.

"Les États-Unis devraient cesser d'utiliser les sanctions et l'appareil judiciaire comme instruments d'oppression contre Cuba et s'abstenir de proférer des menaces de recours à la force à tout moment", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Guo Jiakun lors d'un point de presse.

(Dmitry Antonov à Moscou, avec la contribution de Mei Mei Chu à Pékin, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)