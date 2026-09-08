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La Russie a lancé des missiles balistiques contre Kyiv - autorités locales
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 05:13
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La Russie a repris dans la nuit de lundi à mardi ses bombardements nocturnes contre Kyiv, peu après le départ de deux émissaires du président américain Donald Trump, en visite dans la capitale ukrainienne et à Moscou au cours du week-end dans le but de relancer les efforts de paix chapeautés par Washington.

Kyiv a été ciblée par des missiles balistiques russes, a déclaré le maire Vitali Klitschko, indiquant que six personnes ont été blessées dans l'attaque.

Des incendies ont également été déclenchés à travers la ville, a-t-il ajouté via la messagerie Telegram.

Séparément, l'administration militaire de la ville de Kyiv a rapporté qu'un immeuble résidentiel de cinq étages et un bloc d'habitations de trois étages ont été endommagés par la chute de débris.

Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne au cours de la nuit.

Cette nouvelle offensive russe intervient après que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré dimanche à Kyiv le président ukrainien Volodimir Zelensky. Ils avaient auparavant été reçus à Moscou par le président russe Vladimir Poutine pour des discussions que le Kremlin a qualifiées d'"utiles".

En Russie, une attaque ukrainienne aux drones a endommagé mardi matin des infrastructures civiles à Saratov, blessant plusieurs personnes, a dit le gouverneur régional. La zone abrite une importante raffinerie de pétrole opérée par la compagnie publique Rosneft ROSN.MM ainsi que d'autres sites industriels et militaires.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec la contribution de Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)

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