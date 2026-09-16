La ruée vers l'or de l'IA a son code vestimentaire : des bottes à embout en acier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Danielle Kaye

Tous les gagnants de la course à l’IA ne fabriquent pas forcément des puces électroniques. Certains vendent des bottes de cow-boy.

Boot Barn BOOT.N , un distributeur américain surtout connu pour ses vêtements western, a déclaré mardi qu’une part croissante de ses commandes en gros de vêtements de travail était désormais liée à la construction de centres de données.

La marque vend depuis longtemps des bottes en gros à des entreprises du secteur pétrolier et gazier ainsi qu’à des entreprises de construction cherchant à équiper l’ensemble de leurs équipes. Aujourd’hui, « de plus en plus souvent, il s’agit de centres de données », a déclaré le directeur général John Hazen lors de la Goldman Sachs Global Consumer and Retail Conference à New York.

L’entreprise se retrouve désormais à suivre l’avancement des projets de centres de données à proximité afin de déterminer quels types de bottes stocker dans ses magasins locaux, ce qui souligne à quel point la flambée des dépenses en IA se répercute bien au-delà de la Silicon Valley et redéfinit les dynamiques dans l’ensemble de l’économie.

Boot Barn, qui commercialise des bottes de style western et des bottes de travail dans ses quelque 600 magasins, a enregistré une croissance comparable de ses ventes dans le secteur des bottes de travail au cours des cinq derniers trimestres consécutifs. L’entreprise n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les chiffres de croissance du chiffre d’affaires liés aux centres de données.

L’emploi dans le secteur américain de la construction a légèrement augmenté cette année, porté par la demande de main-d’œuvre pour la construction de centres de données. Le secteur de la construction a créé 22 000 emplois en août, selon le ministère du Travail.

L’engouement croissant pour les vêtements de travail témoigne de l’ampleur considérable du déploiement des centres de données en cours aux États-Unis, alors même que certains dirigeants du secteur de l’IA ont récemment appelé à la prudence quant au rythme de développement de cette technologie et que les communautés s’opposent de plus en plus aux besoins en énergie et en eau des nouvelles installations.

« Lorsqu’ils déblayent les déblais, nous avons besoin de bottes de travail classiques. Lorsqu’ils érigent les quatre murs, nous nous tournons vers des bottes de travail à embout en acier », a déclaré M. Hazen.

Le fabricant de vêtements de travail Brunt Workwear observe une tendance similaire. L’entreprise a déclaré à Reuters que la demande la plus forte provenait notamment de Californie et du Texas, deux États qui attirent certains des plus importants investissements dans les infrastructures d’IA.

Brunt Workwear « met les bouchées doubles » pour répondre à la demande liée à la construction de centres de données, a déclaré son directeur général, Eric Girouard.