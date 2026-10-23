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La roupie indonésienne reste sous contrôle après le choc provoqué par l'avertissement de MSCI, selon un responsable
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 05:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'évolution de la roupie indonésienne est restée maîtrisée après l'avertissement-choc lancé la semaine dernière par l'indice mondial MSCI, qui a laissé entendre qu'il pourrait reclasser les actions indonésiennes au statut de marché « autonome », a déclaré vendredi un responsable de la banque centrale du pays.

Erwin Hutapea, directeur du département de gestion monétaire de la Banque d'Indonésie, a déclaré que la banque interviendrait si nécessaire pour garantir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des changes.

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