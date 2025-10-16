La roupie indienne se stabilise

(AOF) - Le dollar gagne 0,08%, à 87,857 roupies indiennes, après avoir nettement reculé mercredi. Selon Reuters et Bloomberg, la Banque centrale indienne (RBI) a procédé hier à d'importantes interventions sur les marchés des changes, tant onshore qu'offshore, ce qui a contribué dans une certaine mesure à déclencher des ordres "stop loss" et à exacerber les fluctuations du marché. MUFG s'attend à ce que les positions vendeuses sur l'INR soient réduites à court terme, compte tenu du signal fort envoyé par la RBI.

A moyen terme, la banque japonaise continue de penser qu'une légère faiblesse du taux de change n'est pas une mauvaise chose pour l'Inde, compte tenu des incertitudes mondiales et afin de maintenir une certaine compétitivité à l'exportation.