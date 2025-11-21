 Aller au contenu principal
La roupie indienne au plus bas face au dollar
information fournie par AOF 21/11/2025 à 10:56

(AOF) - Ce matin, la roupie indienne a touché un plus bas historique face au billet vert. A 11h, elle est en repli de 0,86% et s’échange contre 0,0097 dollar. La devise américaine se renforce quelque peu avec l’éloignement de la perspective d’une baisse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion en décembre. Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d’assister à un statu quo sur les taux directeurs est d’environ 65%, contre seulement 1,7% il y a un mois.

Si les anticipations sur la politique monétaire de l'Oncle Sam renforce le dollar, la roupie indienne est de son côté affectée par l'absence d'accord commercial entre les deux pays. Les Etats-Unis ont relevé leurs droits de douane à 50% sur les produits indiens importés.

Devises
