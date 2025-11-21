Un avocat lyonnais mis en examen pour viols et agressions sexuelles

L'avocat David Metaxas, le 1er février 2016 à Nîmes ( AFP / PASCAL GUYOT )

Un avocat lyonnais spécialisé dans les dossiers de banditisme, David Metaxas, a été mis en examen pour des viols en série et des agressions sexuelles, commis en position d'autorité, a indiqué vendredi le procureur de Chambéry.

Six "possibles victimes" sont "visées dans le cadre de l'instruction", précise le magistrat Xavier Sicot dans un communiqué. Selon le quotidien régional Le Progrès, il s'agirait pour certaines d'anciennes stagiaires de son cabinet.

David Metaxas, avocat pénaliste au barreau de Lyon, avait été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête délocalisée à Chambéry.

Après plusieurs prolongations de cette mesure, il a été mis en examen pour "viol par personne ayant autorité sur la victime et en concours", ce qui implique plusieurs victimes, mais aussi tentative de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, selon le magistrat.

Il a été placé sous contrôle judiciaire, "conformément aux réquisitions du parquet" et l'information judiciaire se poursuit, indique encore M. Sicot.

Contacté par l'AFP, son avocat Me Alain Jakubowicz n'a pas souhaité s'exprimer.

Âgé de 49 ans, Me Metaxas est une figure connue du barreau lyonnais pour son style parfois provocateur et son goût des médias. A la tête d'un cabinet baptisé "The Firm" en référence au célèbre polar de John Grisham et au film éponyme de Sydney Pollack, il a gagné le surnom d'"avocat des voyous" pour sa défense de plusieurs membres du grand banditisme.

Il est le conseil notamment d'un membre présumé de la mafia calabraise, Edgardo Greco, 65 ans, interpellé à Saint-Etienne en février 2023 après 17 ans de cavale et pour qui il multiplie les demandes de remise en liberté.

Ce n'est pas la première fois que Me Metaxas à affaire à la justice.

Mis en examen en 2012 pour recel de violation du secret professionnel dans l'affaire de corruption de l'ex-numéro deux de la police judiciaire de Lyon, Michel Neyret, Me Metaxas avait été relaxé lors du procès en 2016.