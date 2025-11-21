 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Télétravail et "droit de visite" réclamé par l'employeur : quelles sont les règles?
information fournie par Boursorama avec Media Services 21/11/2025 à 11:06

Le cas a été tranché par la Cour de cassation dans une décision rendu le 13 novembre dernier.

( APA / BARBARA GINDL )

( APA / BARBARA GINDL )

La Cour de cassation a donné tort à une entreprise qui exigeait de visiter le domicile d'une salariée avant de lui accorder le télétravail préconisé par le médecin du travail. "L'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et il est en droit d'en refuser l'accès", rappelle la Cour de cassation, qui cite les législations française et européenne sur les droits fondamentaux ainsi que le code civil et le code du travail.

En outre, l'employeur est "tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail", souligne la Cour. Ici, l'employeur refusait d'accorder à son employée deux jours de télétravail par semaine, préconisés par le médecin. Il lui reprochait de n'avoir produit aucun arrêt de travail ou certificat médical et exigeait un droit de visite chez elle. La salariée avait alors saisi les prud'hommes.

(Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025, pourvoi n° P 24-14.322)

Jurisprudence et cas pratiques

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la délinquance au pouvoir des mots
    De la délinquance au pouvoir des mots
    information fournie par France 24 21.11.2025 11:15 

    Après une adolescence turbulente dans le quartier des Glacis du Château à Belfort, Seraphin Ahoutin a décidé de consacrer sa vie aux mots en sortant son premier livre "Parti d’en bas !". Il parcourt désormais l’est de la France, à la rencontre d’une jeunesse en ... Lire la suite

  • Le Premier ministre de l'île Maurice Navin Ramgoolam (à droite) serre la main du président français Emmanuel Macron (à gauche) lors d'une conférence de presse à Port-Louis, île Maurice, le 20 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Après l'île Maurice, Macron met le cap sur l'Afrique du Sud
    information fournie par AFP 21.11.2025 10:57 

    "La France n'entend pas dominer", "elle veut coopérer" : Emmanuel Macron a plaidé vendredi à Port-Louis pour un renforcement de la coopération régionale au sein de l'océan Indien, avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud, deuxième étape de sa tournée africaine. ... Lire la suite

  • ( AFP / - )
    France: l'activité du secteur privé s'approche de la stabilisation en novembre (PMI Flash)
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.11.2025 10:48 

    L'activité du secteur privé en France s'est redressée en novembre en France, s'approchant de la stabilisation grâce au secteur des services, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié vendredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank

  • Une banderole devant l'école dont le directeur a été menacé, à Rennes, le 20 novembre 2025 ( AFP / Damien MEYER )
    Rennes: rassemblement de soutien à un enseignant de maternelle menacé
    information fournie par AFP 21.11.2025 10:34 

    Un rassemblement de soutien d'environ 150 personnes se tenait vendredi matin devant une école maternelle dont un enseignant a été menacé par une famille refusant que leur fillette soit encadrée par un homme. Cet enseignant, également directeur de l'école maternelle ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank