La Roumanie fait sauter des rochers pour détourner l'eau de refroidissement du Danube vers un réacteur nucléaire

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* Une explosion projette dans les airs un panache d'eau et de débris

* Cette mesure met en évidence l'ampleur de la crise énergétique régionale

* La canicule et la sécheresse affectent les cours d'eau utilisés pour refroidir les réacteurs

* Les constructeurs automobiles roumains suspendent leur production pour réduire leur consommation d’électricité

(Ajout du Premier ministre roumain Bolojan)

La Roumanie a fait sauter lundi un affleurement rocheux afin de rediriger l’eau de refroidissement indispensable, provenant du Danube touché par la sécheresse , vers son uniqueréacteur nucléaire en activité ,une mesure sans précédent qui souligne l’ampleur de la crise énergétique dans toute la région.

En Hongrie voisine,les autorités ont déclaré qu'elles pourraient peut-être tirer encore deux jours d'électricité de leur seule centrale nucléaire , qui a été touchée par la baisse du niveau du Danube, dont elle dépend également pour son refroidissement.

La canicule et la sécheresse ont fait baisser le niveau des cours d’eau dans une grande partie de l’Europe, suscitant des inquiétudes concernant l’approvisionnement en eau, le transport fluvial et la production d’électricité.

LES USINES AUTOMOBILES SUSPENDENT LEUR PRODUCTION POUR ALLÉGER LA PRESSION

Les deux gouvernements ont demandé aux particuliers et aux entreprises de réduire leur consommation d’électricité afin d’alléger la demande. Les usines automobiles exploitées en Roumanie par Dacia RENA.PA , filiale de Renault, et par Ford

F.N ont accepté de suspendre leur production jusqu’au 19 août, réduisant ainsi volontairement leur consommation d’électricité d’environ 200 MW, a déclaré le Premier ministre Ilie Bolojan.

"Les difficultés liées à la sécheresse sont amplifiées par des interconnexions transfrontalières limitées avec l’Europe centrale et occidentale", a déclaré Ilie Bolojan. "La capacité d’importation est limitée."

Nuclearelectrica, le producteur d'électricité nucléaire public roumain, qui couvre normalement un cinquième des besoins en électricité du pays, a dû arrêter l'un de ses deux réacteurs en début de semaine dernière en raison de la baisse du niveau des cours d'eau.

L'explosion contrôlée de lundi a projeté dans les airs un panache d'eau et de débris. Les autorités ont indiqué que cela permettrait de construire un barrage temporaire destiné à acheminer davantage d'eau vers le lit de la rivière où se trouve le réacteur restant de Cernavoda.

Les travaux devraient s’achever mercredi, a indiqué la marine.

"Chaque jour supplémentaire après mercredi ou jeudi où la centrale nucléaire fonctionne est un gain", a déclaré le ministre de la Défense, Radu Miruta. "Un jour de fonctionnement de la centrale vaut trois fois le coût de cette opération."

LA HONGRIE BÉNÉFICIE D’UN LÉGER RÉPIT

Plus en amont, la Hongrie — qui avait auparavant averti qu’elle pourrait être contrainte de fermer sa centrale nucléaire de Paks dès dimanche — a indiqué qu’elle pourrait fonctionner à sa capacité réduite actuelle jusqu’à lundi ou mardi, offrant ainsi un petit répit.

La centrale de Paks, d’une puissance de 2 gigawatts, qui produit normalement environ la moitié de l’électricité du pays, fonctionnait lundi à un peu plus de 10 % de sa capacité après que le Danube a atteint un niveau historiquement bas.

"Aujourd’hui, et peut-être demain, la dernière turbine produisant 240 mégawatts pourra continuer à fonctionner", a déclaré le Premier ministre hongrois Peter Magyar.

"C’est une très bonne nouvelle, car cela permet d’éviter l’arrêt complet de la centrale lors d’une des journées où la consommation est la plus élevée", a-t-il ajouté.

Il a ensuite indiqué que les prévisions concernant le niveau du Danube pour les prochains jours étaient devenues "légèrement plus optimistes".

Les réductions volontaires de la consommation d’électricité par les ménages et les entreprises, mises en œuvre à la suite d’un appel du gouvernement, ont permis de réduire la demande de 700 MW dimanche, allégeant ainsi considérablement la pression sur le réseau, a indiqué le Premier ministre.

Le laboratoire pharmaceutique Richter GDRB.BU a annoncé lundi qu’il réduirait sa consommation d’électricité de plus de 50 % au cours des trois prochaines semaines, et a proposé de fournir quotidiennement 4 MW d’électricité produite par son parc solaire.