La Roumanie détruit des drones près de son projet gazier en mer Noire

(Actualisé avec autres déclarations, contexte)

Des plongeurs de l'armée roumaine ont détruit deux drones de type Gerbera dérivant dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire près du projet gazier Neptun Deep, a déclaré mardi le ministre roumain de la Défense, Radu Miruta.

La Roumanie, pays de l'Otan, partage une frontière terrestre de plus de 600 km avec l'Ukraine et des drones russes ont à plusieurs reprises violé son espace aérien en plus de quatre années de conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Son aviation a ainsi abattu en juillet trois drones russes dans son espace aérien en l'espace de trois jours.

Mardi, l'équipage d'un bateau civil présent près de Neptun Deep, plus important projet d'extraction gazière en mer de l'Union européenne, a repéré des drones dans l'eau, a dit Radu Miruta, qui n'a pas précisé l'origine de ces appareils mais a déclaré que l'Ukraine avait confirmé qu'ils ne lui appartenaient pas.

"Pour la sécurité de la voie de navigation et des travaux en cours autour de la plateforme, décision a été prise de procéder à une destruction contrôlée par détonation", a dit le ministre roumain de la Défense.

(Luiza Ilie, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)